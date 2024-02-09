В 2023 году в Узбекистане за сексуальное домогательство согласно новой статье 41−1 Кодекса об административной ответственности суды признали виновными 666 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Из этого числа 433 лицам был назначен административный арест и 233 человека выплатили штрафы.

Статья 41−1 была внесена в Административный кодекс в апреле прошлого года. Наказание за сексуальное домогательство — штраф от 2 до 5 БРВ или административный арест до 5 суток, за повторное нарушение в течение года — штраф от 5 до 7 БРВ или административный арест до 15 суток.

Согласно другой новой статье в законодательстве — статье 141−3 Уголовного кодекса «Разглашение сведений, ущемляющих честь и достоинство личности и отражающих интимные стороны жизни человека» (также внесена в апреле) — было осуждено 48 человек.

Из них 7 были приговорены к лишению свободы и 41 — к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

За это преступление предусмотрен штраф от 400 до 600 базовых расчётных величин или обязательные общественные работы до 360 часов либо исправительные работы до 3 лет.

Те же действия, совершённые повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц либо в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет, наказываются обязательными общественными работами от 360 до 480 часов или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

Сексуальное домогательство — совершение в отношении лица однократного грубого или неоднократных, нежелательных для него и унижающих его честь и достоинство действий сексуального характера, выраженных в описании его внешнего вида или телосложения, жестикуляции, прикосновении, вызове, имеющих сексуальную склонность.

Разглашение сведений, ущемляющих честь и достоинство личности и отражающих интимные стороны жизни человека — распространение информации, содержащей фото и (или) видеоизображения обнажённого тела и (или) половых органов лица без его согласия, в том числе распространение в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или сети интернет, либо угроза распространения такой информации.

«Газета.uz» подробно писала о поправках в законы, направленных на усиление системы защиты женщин и детей и принятые в апреле прошлого года. Над ними в течение года работала группа из представителей министерств и ведомств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе активисток проекта Nemolchi.uz.

Благодаря поправкам, в частности, домашнее насилие теперь влечёт административную и уголовную ответственность, а домогательства стали считаться правонарушением. Увеличены также сроки за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей.