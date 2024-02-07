Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов в интервью «Газете.uz» (записано 25 января) прокомментировал решение правительства Узбекистана массово перевести часть теплиц и других объектов на угольное топливо, которое негативно влияет на качество воздуха.

Напомним, что в феврале 2023 года постановлением президента 1147 теплиц площадью 2466 га, 250 цементных и кирпичных заводов, 2229 детсадов, 2432 школ и 746 больниц было решено перевести на уголь. Такое решение было принято после энергокризиса в стране и Ташкенте, вызванного дефицитом газа.

Минэкологии в январе этого года сообщило, что вокруг Ташкента вместо «зелёного» кольца фактически образовалось «серое» кольцо из теплиц, которые работают на угле и загрязняют воздух. Сейчас 60% теплиц в стране используют уголь как главный источник системы отопления.

Кроме того, за последние пять лет темп роста потребления угля в экономике превысил 22%. Если в 2018 году потреблялось 6,8 миллиона тонн, то в 2022 году — уже более 8,3 миллиона тонн.

Министерство в проекте «безотлагательных мер» предложило разработать план мероприятий по поэтапному внедрению жёстких требований и ограничений на использование угля и мазута в сферах экономики.

«Газета.uz» спросила министра экологии Азиза Абдухакимова, учитывалось ли влияние на экологию, когда принималось решение о массовом переходе на уголь.

«Мы помним, какие тяжёлые времена мы тогда пережили, среди людей было большое недовольство, во время холодов мы были согласны на уголь и всё остальное. Зима в этом году была не очень холодной, и холодных дней было не так много. Поэтому люди забывают об этой ситуации и воспринимают её легче. На самом деле, лучше сидеть в тепле, чем в холоде», — сказал он.

Глава Минэкологии также напомнил, что отсутствие электричества в социальных объектах, например, больницах, где необходимо энергоснабжение для работы оборудования, может нанести ущерб здоровью и жизни граждан.

«Здесь сложно выдержать баланс, но мой долг как министра экологии — требовать запрета на уголь и мазут. Конечно, окончательное решение по этому поводу принимает правительство, есть ещё Минэкономики, которое высказывает своё мнение против нас. Поскольку они более ответственны за экономический рост, они подходят к вопросу именно с этой точки зрения. Каждое решение принимается на основе столкновения разных подходов», — подчеркнул он.

Азиз Абдухакимов указал, что в настоящее время предложения Минэкологии по улучшению качества воздуха и другим мера «очень хорошо принимаются населением».

«Потому что общественность на это согласна, и то, что общественность нас поддерживает, тоже придаёт нам сил. Мнение общественности и людей также учитывается при принятии окончательного решения. В прошлом году это решение [о переходе на уголь], возможно, прошло из-за того, что люди [замерзали]. Сейчас мы пытаемся найти баланс», — подчеркнул он.

Министр считает, что к каждому вопросу надо подходить с учётом плюсов и минусов.

«Я как экономист понимаю [необходимость] перехода на уголь — может быть, другого пути нет. Возможно, мощностей альтернативной — газовой или солнечной — энергии по-прежнему не хватает. Но в короткие сроки готовятся и реализуются крупные проекты по производству солнечной и ветровой энергии. Завтра это повлечёт за собой изменение энергобаланса Узбекистана. Будет создана какая-то почва для того, чтобы мы не использовали уголь и мазут», — отметил он.

Министерство экологии настаивает на том, что даже при использовании угля в отопительном оборудовании или тепловой электростанции необходимо оснастить их современной очистной техникой.

«Сейчас мы требуем установки пылеуловителей, пылегазоочистных устройств на тепловых станциях. Это стоит миллионы долларов. Конечно, завтра они скажут: „Если мы купим, нам придётся поднять цену на электроэнергию, поставляемую населению“. Минэкономики выступит с обращением: „Повысьте нам тарифы“. У каждого свои боли и проблемы, но наша задача как Министерства экологии — сохранить экологию и защитить нашу природу. С этой точки зрения мы пытаемся продвинуть наши предложения», — сказал он.

Сегодня экологии проверяют цементные заводы и теплицы по всей республике и проводят анализ. По его данным, из построенных 47 заводов 23 приостановили деятельность. Кроме того, изучение работы 25 производителей цемента показало, что 90% из них нарушают экологические требования. Сейчас правительство готовит решение о введении запрета на строительство новых цементных заводов, отметил он.

«В большинстве случаев одной из причин экологического ущерба является безответственность наших инспекторов на местах, а в некоторых случаях и коррупция. Инспекторы съездили в одно место, провели замер, а потом мы посетили и замерили самостоятельно, и выходит совсем другой показатель. В чем проблема? Человеческий фактор», — сказал министр.

Для исключения человеческого фактора сейчас совершается переход на систему, которая будет автоматически измерять вредные выбросы всех промышленных предприятий и отправлять эту информацию в ситуационный центр Минэкологии.

«Мы разослали несколько предупредительных писем всем предприятиям. До конца 2024 года и начиная с января 2025 года мы увеличим размер штрафов в пять раз и начнём применять очень большие штрафы, если предприятия не установят или не установили системы мониторинга, автоматические станции мониторинга, подсчитывающие вредные выбросы. Сейчас им предоставлен срок», — рассказал Азиз Абдухакимов.

Глава ведомства признал, что такое решение принималось и раньше, но до реализации не дошло.

«Поэтому в 2023 году мы очень тщательно анализировали, разговаривали с предприятиями, пытались всем объяснить. Сейчас выполнение этого решения строго контролируется. Срок для предприятий первой категории, наносящих наибольший ущерб окружающей среде, истечёт в конце этого года. Если станции мониторинга с соответствующим оборудованием не будут установлены, к ним будут применены очень строгие меры, крупные штрафы, вплоть до приостановки работы», — отметил он.

Для предприятий второй категории, число которых гораздо больше, срок установлен до 1 января 2026 года.

«В течение 2025 года они должны завершить эту работу. Если эти меры будут приняты, я думаю, ситуация улучшится не только в Ташкенте, но и во всей республике», — заявил Азиз Абдухакимов.