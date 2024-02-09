Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане в 2023 году выросла на 17,2% — до 4,55 млн сумов, следует из данных Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».

Темпы роста зарплат оказались ниже, чем в 2022 (21,1%) и 2021 (20,3%) годах.

Номинальная начисленная зарплата рассчитывается на основе сведений предприятий и организаций со статусом юрлица (без учёта сельскохозяйственных предприятий и малого бизнеса). Для определения средней зарплаты учитываются доходы работников с трудовыми книжками, а также их надбавки, вознаграждения, стимулирующие и компенсационные выплаты с удерживаемым налогом на доходы физлиц и отчислениями в профсоюзный фонд.

За последний год минимальный размер оплаты труда сначала увеличивался до 980 тысяч сумов, затем — до 1,05 млн сумов.





В разрезе регионов самая высокая средняя зарплата сохранилась в Ташкенте, которая за год прибавила 18,7% (против 28,2% в 2022 году), увеличившись с 6,31 млн до 7,45 млн сумов. Следом, как и раньше, идут Навоийская — 5,89 млн сумов (+15,1%), Ташкентская — 4,5 млн сумов (+14,5%), Андижанская — 3,98 млн сумов (+17,3%) и Бухарская области — 3,88 млн сумов (+17%).

Наманганская область оказалась на последнее месте по средним зарплатам из-за роста на 13,2% — до 3,3 млн сумов. Самые низкие показатели также наблюдаются в Кашкадарьинской — 3,37 млн сумов (+14,5%), Сурхандарьинской — 3,38 млн сумов (+15,5%), в Самаркандской — 3,4 млн сумов (+17,8%), Джизакской областях — 3,47 млн сумов (+18,1%).





Разрыв в зарплатах между столицей и регионами продолжает увеличиваться. В частности, разница между самой высокой (Ташкент) и самой низкой зарплатой (Наманганская область) выросла с 2,18 раза до 2,25 раза. В 2021 году это показатель составлял 2,06 раза, а в 2020 году — 1,97 раза.

Только в Ташкенте и Навоийской области средние зарплаты выше, чем в среднем по стране. Ташкентская область, ранее находившаяся в этом списке, опустилась ниже.

Средние зарплаты по видам деятельности.

По видам деятельности самые высокие средние зарплаты приходятся на сферы финансов и страхования, хотя темпы роста там снизились (с 30% до 23,1%), увеличившись с 10,8 млн до 13,3 млн сумов. Сфера информации и связи прибавила сразу 40,3% — 10,6 млн сумов, перевозка и хранение — 6,94 млн сумов (+36,5%), промышленность — 5,6 млн сумов (+14,2%).





Самая низкая среднемесячная зарплата по-прежнему остаётся в сферах здравоохранения — 3 млн сумов (+14,97%, хотя в 2022 году был рост на 21%) и образования — 3,12 млн сумов (+15,86% против 16,5% годом ранее). «Газета.uz» ранее уже отмечала, что зарплаты учителей и врачей растут медленнее, чем в других сферах.

В частности, если в 2019 году зарплаты в образовании были на 20,7 процентных пункта ниже республиканского уровня, то по итогам 2023 года разрыв увеличился до 31,4%. В здравоохранении разница сохранилась на уровне 34 п. п.

При этом в этих двух сферах заняты больше всего работников — 37,7% в образовании и 16,9% в здравоохранении.





В сфере высшего образования средние зарплаты выросли до 7,36 млн сумов (20,2%), общего и среднего — до 2,72 млн сумов (+20,2%), а в дошкольном образовании — до 1,7 млн сумов (+11,4%).

Наиболее высокая среднемесячная зарплата в сфере образования наблюдается в Ташкенте — 5,07 млн сумов (+20,8%), Ташкентской — 3,09 млн сумов (+16,1%) и Навоийской областях — 3,07 млн сумов (+15,9%). Самые низкие показатели в Сурхандарье (2,87 млн), Ферганской области (2,8 млн) и Кашкадарье (2,62 млн).

«Газета.uz» ранее рассказывала, что в 2023 году реальные доходы на душу населения в Узбекистане выросли лишь на 2,4% — это самый низкий показатель минимум за пять лет (если не считать пандемийный 2020 год). Доходы в пяти областях упали, а расслоение между регионами усилилось.