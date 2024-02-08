Начальник Управления транспорта Ташкента и глава компании «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев задержан, сообщила пресс-служба Ташкентского городского суда.

Заместитель генерального прокурора Узбекистана запросил для него меру пресечения в виде заключения под стражу. На заседании 7 февраля Юнусабадский районный суд по уголовным делам удовлетворил ходатайство и постановил разместить главу ТШТХ в следственном изоляторе.

По данным пресс-службы, Анвар Джураев подозревается в совершении преступлений по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно).

Анвар Джураев впервые был назначен председателем правления «Тошшахартрансхизмат», а также заместителем хокима Ташкента в 2017 году. В 2018 его назначили начальником Управления транспорта столицы, а с 2019 годах дополнительно вновь возложили обязанности по руководству ТШТХ.

При Джураеве в общественном транспорте Ташкента начали внедрять онлайн-оплату проезда, брутто-контракты с постепенной отменой дневного плана, а также были закуплены и выпущены на линии новые автобусы на газе и электробусы. Кроме того, произведён ряд оптимизаций маршрутов, многие из которых оценивались как спорные.

Напомним, 29 января у президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев прошло совещание по задачам в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и экологии.

Говоря об общественном транспорте, глава государства напомнил, что Ташкент в 2023 году получил около 1000 автобусов, но вопрос пробок ещё не решён. Он также напомнил о почти 100 авариях с автобусами в Ташкенте. «Охват общественным транспортом всего в 25% — это оценка, данная системе», — сказал тогда президент.

Шавкат Мирзиёев объявил выговоры и дал последние предупреждения министру транспорта Илхому Махкамову, его первому заместителю Маманбию Омарову (ответственный за общественный транспорт), заместителю начальника Департамента общественной безопасности МВД — начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову и председателю компании «Тошшахартрансхизмат» Анвару Джураеву.