В Ташкенте давно никто не удивляется, когда следом за вопросом о местонахождении просят отправить локацию. Это быстрее и проще, чем ориентироваться в городе по адресам. С последними в Узбекистане ситуация сложная. Усугубляют её темпы строительства новых массивов и расширение городских границ.

К 2023 году в столице безымянными оставались свыше 900 улиц, названия более 200 дублировали друг друга. Это значит, что многие махалли, объекты социальной инфраструктуры, включая жилые дома, школы, поликлиники, имеют либо одинаковые адреса, либо существуют без них. Опасность таких ситуаций заключается в том, что в экстренных случаях, будь то пожар или вызов «скорой», когда на счету каждая минута, помощь может приехать не туда из-за путаницы с адресами.

Последние три года исправлением недостатков адресной системы занимаются в Департаменте цифрового развития (ДЦР) при хокимияте Ташкента. «Газета.uz» неоднократно писала о том, что представляет из себя эта работа и почему она важна (здесь и здесь). В этом материале секретарь Комиссии по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов Ташкента Гулноз Гаппорова и начальник отдела топонимики ДЦР Анвар Джаббаров рассказывают о главных итогах 2023 года.

Кейс №1. Катта халка йули (Большая кольцевая дорога)

В 2023 году Департамент провёл инвентаризацию всех новых столичных улиц, проездов и тупиков, присоединённых к Ташкенту из Ташкентской области. Оказалось, что сотни улиц необходимо переименовать, поскольку их названия либо дублируют существующие, либо не соответствуют нормам Закона «О наименованиях географических объектов».

Расширение столицы коснулось и улицы Катта халка йули (Большой кольцевой дороги). Официально закреплённого названия у неё не было. В одних районах улицу называли «Ташкентской кольцевой», в других — «Большой кольцевой». Из-за этого в базах кадастра, территориальных управлений благоустройства и различных картах она обозначалась по-разному. Нигде не было зафиксировано, где улица начинается и где заканчивается. Это приводило к путанице с адресами. Например, в каждом районе был свой дом с адресом Катта халка йули, 1.

«Расширение Ташкента и присоединение новых территорий привело к тому, что часть Большой кольцевой утратила свою функциональность — она оказалась внутри Ташкента, а не вокруг него. Также к городу отошла новая объездная дорога — по контурам новоприсоединённых территорий. Она и стала логическим продолжением кольцевой дороги», — рассказывает начальник отдела топонимики Департамента цифрового развития Анвар Джаббаров.

Кольцевая дорога до расширения границ Ташкента

Кольцевая дорога после расширения границ Ташкента



За улицей официально закрепили название «Катта халка йули» и определили границы — начало и конец. Теперь упорядочить адреса вдоль неё будет легче. Неактуальную часть старой Большой кольцевой переименовали в «Хонободтепа». Этот вариант был в числе 30 предложений жителей на сайте geonom.tashkent.uz.

Платформу специалисты ДЦР разработали для того, чтобы жители столицы могли участвовать в наименовании и переименовании географических объектов. Долгое время все решения об этом принимались на уровне администрации города, а граждане узнавали о результатах по факту.

В ноябре 2022 года в Закон Республики Узбекистан «О наименованиях географических объектов» были внесены дополнения и поправки, которые официально обязали государство учитывать мнение местного населения. С тех пор граждане приняли участие в переименовании и наименовании десятков улиц. Самым масштабным топонимическим мероприятием с участием жителей стал сбор предложений по наименованию 19 станций метро. По его итогам безымянные станции, наконец, получили названия.

Результаты голосования по наименованиям надземных станций метро. Скриншоты с сайта geonom.tashkent.uz.



Кейс №2. Махалля «Йулайрик»

Возможность проявлять инициативу и участвовать в жизни города рождает забавные ситуации. Весной прошлого года изменить название, а заодно и судьбу попыталась махалля «Йулайрик» в Юнусабадском районе.

Махаллинский комитет посчитал, что причиной частых разводов и ссор среди проживающих здесь молодожёнов служит именно название махалли. С узбекского языка оно переводится как «место, где расходятся пути, развилка». Поскольку обоснование не соответствовало Закону «О наименованиях географических объектов», городская топонимическая комиссия предложение о переименовании махалли из «Йулайрик» в «Обихаёт» («Живая вода») отклонила.

Махалля «Йулайрик» Юнусабадского района города Ташкента



Других горожан, напротив, пугает, что после смены названия улицы им придётся менять паспорта, бегать в РЭС, водоканал, райгаз, кадастр и другие службы, чтобы внести изменения в документы.

«Когда мы ставим в известность местное население о нормализации наименования объектов, многие жители жалуются, что, мол, теперь им нужно менять документы, паспорта, платить за это пошлину. Это не так. Во-первых, в современных ID-картах граждан вообще не указан адрес, соответственно, менять ничего не нужно, — поясняет Анвар Джаббаров. — Во-вторых, мы работаем в тесном сотрудничестве как с Агентством по кадастру, так и с коммунальными службами для того, чтобы любые изменения в адресах граждан производились бесплатно и автоматизированно, без необходимости куда-то ходить и менять документы. Данные кадастра должны сразу синхронизироваться с коммунальщиками. Однако теория отличается от практики, — признаёт специалист. — Сотрудники кадастра пока не очень охотно обновляют данные, но на внедрение любых изменений нужно время».

Кейс №3. Махалля «Байналминал»

В прошлом году Департамент также работал над тем, чтобы привести названия 171 махалли в соответствие с правилами написания названий географических объектов на государственном языке, а также унифицировать их с названиями в госреестре.

Наглядный пример — махалля «Байналмилал» в Мирабадском районе. Во всех официальных источниках она называлась «Байналми н ал» — c «н» в последнем слоге, хотя согласно толковому словарю узбекского языка, правильно использовать «Байналми л ал».

Толковый словарь узбекского языка, том V, издание 2020 года.



Другая махалля — «Казырабат» («Qozirabot») — долгое время называлась «Казырабад», «Казырават». Согласно историческим данным, верное наименование — «Казырабат» от слова «rabot» (укреплённое жилище, курган, постоялый двор, караван-сарай).

Для поиска и искоренения подобных ошибок городская топонимическая комиссия намерена проверять таблички с адресами, арки в махаллях и даже печати органов местного самоуправления. При обнаружении ошибок городская топонимическая комиссия совместно с районнымм хокимиятами устранят ошибки.

Все изменения в адресном реестре закрепляются решением Кенгаша народных депутатов Ташкента. В 2023 году кенгаш подписал пакет из пяти таких документов (1, 2, 3, 4, 5). Всеми обновлениями ДЦР делится с сервисами 2ГИС и Яндекс Карты, чтобы на онлайн-картах отображались правильные названия.

Почему всё это важно?

Сегодня безымянными в Ташкенте остаются около 100 улиц, ещё столько же дублируют друг друга. Устранить эти недостатки — одна из задач отдела топонимики Департамента цифрового развития на этот год. Однако выполнить эту работу, не укрепляя связь с населением, будет трудно, поэтому специалисты хотят отдать приоритет работе с населением.

«Работая только с названиями улиц, не получится навести порядок. Проблему нужно решать комплексно: уточнять расположение улиц, определять их начало и конец, пересматривать существующие проезды и тупики, работать с махаллинскими комитетами и населением — разъяснять им нормы законодательства. Многие не знают, как сегодня формируется адресный реестр, как переименовываются улицы, устраняются дубликаты в номерах домов, проездов, названиях улиц. Поэтому люди обращаются напрямую в Администрацию президента вместо обращения в топонимическую комиссию. Мы хотим повысить осведомлённость населения, чтобы ускорить и упростить все эти процессы», — рассказал Анвар Джаббаров.





Главным же достижением отдела топонимики ДЦР должен стать отказ населения от локации. Сегодня это проще, чем назвать конкретный адрес, но для экстренных служб и пожилых людей локация не годится — это небезопасно.