Обсерватория культурного наследия Alerte Héritage выступила с очередным заявлением по поводу планов построить туристический центр в центре Бухары за счёт сноса десятков зданий. Организация выражала беспокойство этими планами в январе 2023 года.

В заявлении отмечается особая роль, которую на территории планируемой застройки играет здание хокимията Бухарской области. Изначально оно было построено для бухарского обкома КП УзССР. Архитектор — Ричард Блезе (ГАП, он же проектировал 16-этажное здание издательства «Шарк» (УзА) в центре Ташкента), А. Куранов, Н. Куранова, Т. Абрамова, Л. Христич. Инженеры — О. Браверман (ГИП), Р. Ким, Н. Ничушкина.

«Административное здание является последним крупным объектом, построенным по проекту известного узбекистанского архитектора Ричарда Блезэ (1986). В своей работе архитектор фокусировался на проработке пластической выразительности сооружения, скульптурных свето-теневых эффектах и единстве композиционной структуры», — говорится в заявлении Alerte Héritage.

«Начиная с проекта здания издательств в Ташкенте, особую роль в пластике его высотных проектов играли лестнично-лифтовые блоки, решаемые цельным объёмом. Вокруг них компоновались, распределяющие людские потоки и рабочие пространства комплексов. Особое внимание Блезэ уделял модернистскому переосмыслению классических архитектурных элементов: стилобата, колонны и антаблемента, получавших в его высотных сооружениях ярко-индивидуальную интерпретацию», — отмечается в заявлении.

«В здании Бухарского хокимията стилобат разработан как система объёмов, ведущих к главному входу, а антаблемент — как выступающие над лифтовым блоком параллелепипед, обыгранный „сталактитами“, и пояс двух последних этажей с балконной галереей. Здание, отличавшееся сходной композицией, — Вычислительный центр в Ташкенте — не было достроено, и в настоящее время его можно считать утраченным», — сообщили в организации.

«Учитывая произошедшую в 2000—2010 годах замену многих элементов здания издательств, сегодня здание Бухарского хокимията является произведением Блезэ, наиболее полно сохранившим свои качества памятника архитектуры, который следует воспринимать в единстве с тщательной градостроительной разработкой площади перед ним, включающей озеленённый бульвар — один из редких моденистских бульваров Узбекистана, сохранивших свою структуру до наших дней», — подчеркнули в Alerte Héritage.

По мнению организации, любая реконструкция квартала, включённого в буферную охранную зону ЮНЕСКО и включающего здание Блезэ, «должна включать его сохранение и уважительный учёт в проработке окружающих строений».

«В противном случае бухарские градостроители рискуют повторить драматическую ошибку ташкентских, разрушивших Дом кино при застройке „Ташкент-сити“, при том, что его можно было включить в создаваемую новую структуру с выгодой для исторических и новых объектов», — отметили в организации.

Этнографический туристический центр планируется построить на площади 32,6 га, где расположены десятки гособъектов, включая здания хокимиятов области и города, а также стадион. В прошлом году проект приостановили после недовольства граждан, однако в конце января власти вновь заявили о планах строительства центра.

В предыдущем заявлении Alerte Héritage говорилось: «Новый масштабный проект, задуманный в центре Бухары, вызывает беспокойство и множество вопросов. Почему городские власти не обеспечили прозрачные и действенные консультации с горожанами? Почему при выборе застройщика на ответственный городской участок не был объявлен открытый тендер? Почему не было конкурса архитектурных проектов?»