В декабре 2023 года на площади Бешагач в Ташкенте изменилась организация дорожного движения. Проект реализовала команда компании «Ташкент Инвест» при хокимияте столицы совместно со специалистами «Тошшахартрансхизмат», «Узавтойул» и другими организациями. В пресс-службе администрации города «Газете.uz» рассказали детали проекта.

Работы проводились в рамках национальной программы «Безопасная и гладкая дорога». Для её реализации хокимият выбрал отрезок улиц Фурката и Бабура от улицы Ислама Каримова до Нукусской. На этом участке власти апробируют современные решения в области организации дорожного движения (ОДД), благоустройства и озеленения.

В декабре на площади Бешагач заменили дорожное полотно и внедрили:

Архитектурный код — свод правил и рекомендаций, который позволяет снизить уровень визуального загрязнения в городе и органично сочетать разные архитектурные стили и эпохи. На площади стандартизировали вывески, объекты внешней рекламы, фасады зданий, аншлаги с их нумерацией и названием улиц. После утверждения пилотного проекта в качестве образца архитектурный код будет разработан для всей столицы.

Внешняя реклама частично стала возвращаться.



Интеллектуальную транспортную систему — набор инструментов и подходов, которые комплексно применяются для управления дорожным движением, общественным и спецтранспортом, парковочными местами.

Для новых решений специалисты выбрали именно площадь Бешагач, поскольку за последний год транспортная нагрузка здесь выросла в пять раз, сообщили в хокимияте.

Пешеходная инфраструктура

Самым заметным решением в изменении ОДД, пожалуй, стало дублирование подземных пешеходных переходов по земле. После открытия развлекательного парка Magic City пешеходные потоки на площади значительно выросли.

В день, когда мы делали фотографии, светофор пешеходного перехода не работал, а выход к «зебре» со стороны парка был заблокирован ограждениями. Пресс-служба хокимията Ташкента сообщила о неисправности в соответствующую организацию.



Траектория переходов спроектирована по итогам анализа поведения граждан, то есть специалисты изучили, где пешеходы предпочитают переходить улицу, даже если это запрещено, рассказали в хокимияте.





Светофоры оборудованы звуковым сигналом, чтобы сделать переход улицы для слабовидящих и незрячих более безопасным (это видно на видео выше).

Звуковой сигнал включается на зелёный свет. Но некоторые светофоры находятся далеко от тротуаров, из-за этого незрячие могут не услышать сигнал, хотя судить об этом могут только сами люди с инвалидностью по зрению, поскольку у них, как правило, лучше развиты органы слуха (в Японии незрячие и слабовидящие переходят улицы под пение птиц — таким сигналом оборудованы светофоры).



Островки безопасности на перекрёстке предусмотрены, однако только в виде разметки — т. е. на одном уровне с проезжей частью. Физические островки могли бы повысить безопасность и ощущение безопасности у пешеходов.

Специалисты, занимавшиеся проектом, сообщили, что «использование бортов на данном пешеходном переходе согласовать не удалось». Поэтому они постарались сделать достаточное время пешеходной фазы для комфортного пересечения проезжей части.

По статистике хокимията, в 2021 году здесь (в отсутствие «зебр») было два ДТП, в 2022 — четыре, в 2023 — шесть. В январе 2024 года, после реализации проекта, ДТП не было.





В подземном переходе сделали ремонт и обновили освещение.

В переходе стало немного приятнее

Хотя недочёты есть



На площади также появились велопарковка и разметка для парковки арендных самокатов. Однако на стороне парка велопарковки, где она была бы тоже востребованной, всё ещё нет. При этом для неэкологичных автомобилей вокруг парка Magic City предусмотрены сотни мест.

«Умные» светофоры

Светофоры на протяжении улицы обновлены — они имеют плоскую форму с уменьшенным козырьком.

На перекрёстке светофоры подключены к центральной системе, которая мониторит не только их техническое состояние, но может управлять дорожным движением в различных режимах.

«Умные» светофоры могут управлять движением как в фиксированном режиме, так и отдавать приоритет движению общественного транспорта, автоматически регулировать длительность фаз для того или иного направления движения. Подробнее о работе «умных» светофоров (на примере улицы Навои) «Газета.uz» рассказывала в видеорепортаже.

Координированная система светофорного управления также позволяет установить такие настройки, чтобы транспорт мог проезжать улицу в режиме «зелёной волны». То есть если водители будут соблюдать рекомендуемую скорость, они будут останавливаться только на крупных перекрёстках.

Общественный транспорт

На площади установили автобусные остановки большой вместимости. В павильоны интегрированы табло, которые показывают время прибытия автобусов. Остановочные комплексы оборудованы слотами для зарядки мобильных устройств. На остановках также установили камеры наблюдения.

Слоты при проверке не работали



В правой полосе улицы организована выделенная полоса для общественного транспорта, а также камеры, фиксирующие заезд транспорта на «выделенку».

Поскольку на улице очень много пересечений с выделенной полосой — т. е. имеется много заездов во дворы и стоянки вдоль улицы — эффективность «выделенки» и камер снижается. Поэтому камеры установили в местах, где можно однозначно фиксировать нарушения. Специальное программное обеспечение позволяет настроить зону определения нарушений и перечень нарушений в этих зонах таким образом, чтобы минимизировать ошибки.

Удобства для водителей частного транспорта

Возле театра Мукими установлены станции быстрой зарядки электромобилей и паркоматы. Оборудование пока не работает, хотя вся территория запаркована. Запуск паркоматов ожидается после того, как проект утвердят в качестве образца для масштабирования по всему городу. Тогда же столица выберет партнёра по установке паркоматов.

Отметим, в конце 2022 года хоким Ташкента подписал решение об организации в столице платной придорожной парковки. Подрядчиком была выбрана компания Kasy Park.

Ранее сообщалось, что платную придорожную парковку в городе не внедряют, поскольку в Кодексе об административной ответственности нет нормы о том, что за неуплату пользования платным парковочным местом предусмотрен штраф. Журналист «Газета.uz» Сабина Бакаева просила депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса инициировать внесение нормы в законодательство.

Дорожная разметка

На проезжей части появилась подробная разметка, к которой многим водителям ещё стоит привыкнуть. Вместо быстро стирающейся краски город выбрал долговечный термопластик. Помимо удобства, грамотная разметка «успокаивает» трафик, рассказали специалисты по ОДД.

На перекрёстке появилась удобная трассировка. Оа подсказывает водителям траекторию во время поворотов.



«Прекрасно известно, что тот, кто объезжает пробку по обочине, увеличивает затор, когда вклинивается в поток. Чтобы предотвратить такие случаи, мы сужаем полосы и плавно перестраиваем транспорт в одну полосу. Это лучше сглаживает слияние двух потоков, чем резкая встреча. Таких примеров „успокоения“ на этом участке много. Транспортные инженеры собирают данные о параметрах потоков, рассчитывают по формулам их движение и предлагают наиболее эффективные траектории, чтобы от решений выиграли все участники дорожного движения», — отметили «Газете.uz» в хокимияте столицы.

Если суммировать изменения, то благодаря им пешеходы теперь могут безопасно перейти улицу по «зебре», не спускаясь под землю, движение транспорта стало более упорядоченным, а автобусы получили приоритет. Доработав проект с учётом анализа эффективности внедрённых изменений, хокимият удастся приблизить город к современным стандартам и сделать его более комфортным для всех.