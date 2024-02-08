Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» уверенно победил астанинский «Номад» в рамках регулярного чемпионата Казахстана на домашней ледовой арене Humo Arena 7 февраля.

«Хумо» победил соперника со счётом 5:1. После первого периода ташкентская команда уступала со счётом 0:1, а во втором — забила сразу пять шайб.

За матчем наблюдали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и прибывший с официальным визитом президент Беларуси Александр Лукашенко.

После игры Шавкат Мирзиёев заявил: «Абдулла Нигматович (премьер-министр Абдулла Арипов — ред.), поздравляю! 5:1. Это Александр Григорьевич виноват! Он как зашёл, говорит: «Ну узбеки, если проиграете казахам».

Александр Лукашенко добавил: «Им болельщики нужны были».

Основные мероприятия визита намечены на 8 февраля.

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