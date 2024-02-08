Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» уверенно победил астанинский «Номад» в рамках регулярного чемпионата Казахстана на домашней ледовой арене Humo Arena 7 февраля.

«Хумо» победил соперника со счётом 5:1. После первого периода ташкентская команда уступала со счётом 0:1, а во втором — забила сразу пять шайб.

За матчем наблюдали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и прибывший с официальным визитом президент Беларуси Александр Лукашенко.

После игры Шавкат Мирзиёев заявил: «Абдулла Нигматович (премьер-министр Абдулла Арипов — ред.), поздравляю! 5:1. Это Александр Григорьевич виноват! Он как зашёл, говорит: «Ну узбеки, если проиграете казахам».

Александр Лукашенко добавил: «Им болельщики нужны были».

Основные мероприятия визита намечены на 8 февраля.

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александр лукашенко, беларусь, хоккей, шавкат мирзиёев

александр лукашенко, беларусь, хоккей, шавкат мирзиёев

александр лукашенко, беларусь, хоккей, шавкат мирзиёев

александр лукашенко, беларусь, хоккей, шавкат мирзиёев

александр лукашенко, беларусь, хоккей, шавкат мирзиёев

александр лукашенко, беларусь, хоккей, шавкат мирзиёев

александр лукашенко, беларусь, хоккей, шавкат мирзиёев

александр лукашенко, беларусь, хоккей, шавкат мирзиёев

александр лукашенко, беларусь, хоккей, шавкат мирзиёев