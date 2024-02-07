В середине января в социальных сетях большой резонанс получило сообщение о предполагаемом сносе школы музыки и искусства имени Чайковского в Янгиабаде. Жители забили тревогу, когда увидели, как из здания с 60-летней историей выносят двери, мебель, ведётся подготовка к строительным работам. На их просьбы обратить внимание на происходящее откликнулись активисты.

Фото: Кирилл Фрис-Раевский.



Одним из первых о ситуации вокруг музыкальной школы написал блогер Ислам Каримбаев (Ислам Капарзо). Вскоре на его пост отреагировало Министерство культуры. Оно ограничилось сообщением о том, что здание, которое раньше принадлежало Управлению народного образования города Ангрена, долгие годы пустовало, и по этой причине в феврале 2015 года его передали на баланс администрации.

«Министерство не располагает информацией о том, включено ли это здание в Национальный список недвижимого имущества объектов материального культурного наследия, утверждённый постановлением Кабинета министров», — говорится в сообщении.

За последнее десятилетие здание школы не раз передавалось из рук в руки частным лицам, у которых на объект был план — переделать его под гостиницу. Жители Янгиабада уверены, что здание уникально и заслуживает статуса архитектурного памятника. «Газета.uz» узнала, как складывалась судьба музыкальной школы и почему её важно сохранить.

Из образцовой школы в заброшку

В 1955—1956 годах музыкальная школа имени Чайковского существовала в стенах Дворца культуры Янгиабада. В 1960-м учебное заведение переехало в новое здание, построенное по соседству. Случилось это по инициативе основателя школы и её первого директора Бориса Вальберга, который лично обращался в Москву для получения разрешения на строительство. Жители рассказывают, что при проектировании здания янгиабадской школы архитекторы вдохновлялись Московской консерваторией.

В 1962 году перед учебным заведением установили бюст Чайковского, отлитый неизвестным скульптором из бетона. Считается, что на протяжении 55 лет он оставался единственным памятником великому композитору в Центральной Азии (в 2017 году во дворе Алматинского музыкального колледжа установили гранитный памятник Чайковскому, созданный скульптором Еркином Макулбаевым — ред.).

Фото: Кирилл Фрис-Раевский.



Борис Викторович руководил музыкальной школой до 1964 года. Его супруга Рена Вальберг преподавала класс фортепиано. Пара посвятила свои лучшие годы развитию школы. Ежегодно учебное заведение выпускало 35−40 человек.

«В пору расцвета в школе царила атмосфера уюта и творчества. Она славилась не только среди местных жителей — на занятия приезжали дети из соседних городов и посёлков. Для учащихся и преподавателей организовали специальный автобус. Несмотря на то, что учебное заведение было рассчитано на 90 человек, количество учащихся порой превышало это число», — вспоминает Владимир Эфа, бывший преподаватель и завуч школы.

Владимир Яковлевич и сам выпускник янгиабадской музыкальной школы. Он учился по классу баяна с 1965 по 1970 годы. Спустя восемь лет устроился преподавателем и руководил детским оркестром баянистов и аккордеонистов. С 1986 по 1994 годы занимал должность заведующего учебной частью.

Владимир Эфа. Фото из личного архива.

Эфа рассказывает, что строительство и содержание школы частично финансировалось янгиабадским рудоуправлением. Она отвечала всем требованиям того времени. Групповые занятия по музыкальной литературе и сольфеджио проходили в специализированных классах с двойными дверьми и стенами со звукоизоляцией. Кабинет звукозаписи располагал всей необходимой техникой, включая проигрыватель и ретранслятор. В стенах школы действовали библиотека, фотолаборатория, фонотека и фильмотека.

Фото из личного архива Владимира Эфы.

Учебное заведение не испытывало недостатка в музыкальных инструментах. Сцену концертного зала, который располагался на втором этаже, украшали два рояля, купленные на средства неравнодушных жителей Янгиабада. Здесь часто проходили отчётные концерты учащихся и городские праздники.

Во второй половине 80-х годов в школе сделали косметический ремонт, благоустроили концертный зал и наладили систему парового отопления. В капитальном ремонте здание на тот момент не нуждалось. Сюда продолжали приезжать дети и учиться музыке.

Фото из личного архива Владимира Эфы.

Проблемы у музыкальной школы начались в 1990-х. Из-за массового отъезда из города количество учащихся резко сократилось. В Янгиабад перестал приезжать шумный школьный автобус, который привозил детей из ближайших населённых пунктов. Начиная с 1995 года, на занятия музыкой ребята ездили в филиал музыкальной школы, который открылся в Дукенте. Туда же перевезли инструменты и оборудование янгиабадской музыкалки.

«До 1985 года школа находилась в подчинении Управления народного образования города Ангрена. После её и другие детские школы музыки и искусства, входившие в структуру МНО, передали Министерству культуры. Я такой переход не приветствовал. Как специалист могу сказать, что с этого момента детские музыкальные школы области и республики в принципе потеряли статус учебных заведений. Если в прошлом они работали по своему назначению, в контакте с общеобразовательными школами, то после передачи в Минкульт стали больше выполнять функцию Домов культуры», — считает Владимир Эфа.

Руководство и преподавательский состав до последнего старались поддерживать жизнь в постепенно угасающей школе. В начале 2000-х учебное заведение расформировали. В нём просто пропала необходимость: молодёжь в городе не задерживалась, содержать школу и собирать средства на её восстановление оказалось некому.

Фото: Кирилл Фрис-Раевский.



Приказом хокима города Ангрена от 23 февраля 2015 года Управление культуры передало изветшалое здание музыкальной школы на баланс городской администрации.

«До принятия на баланс хокимията здание много лет простаивало, разрушалось и пришло в негодность. Главное — в нём не осталось предметов, представляющих какую-либо культурную ценность. Единственное, что представляет интерес для туристов — это фасадная лепнина и бюст Чайковского», — говорит Гульшода Насибалиева, пресс-секретарь хокимията города Ангрена.

Отсутствие средств на содержание и ремонт бывшей музыкальной школы, желание найти ему новое применение приводят местные власти к решению продать здание. Соответствующее решение за подписью хокима Ташкентской области выходит 22 апреля 2019 года.

Гостиница Шрёдингера

Первым в здание музыкальной школы после его передачи на баланс хокимията Ангрена в 2015 году въехал махаллинский комитет Янгиабада. Он занял первый этаж. К музыкалке снова потянулись люди. Пожилые. За пенсией.

Никто из собеседников «Газеты.uz» не помнит, когда именно в здании начались строительные работы. По словам активистки Елены Алексеевой, горожане не придали им особого значения. Они были уверены, что это обычный косметический ремонт.

Фото: пресс-служба хокимията Ангрена.

В один из визитов пенсионеры заметили, что с потолка капает вода. Причиной протечки стали недостроенные душевые кабины на втором этаже здания, которых прежде не было. Так выяснилось, что школу передали некоему арендатору по имени Мурод, который планирует превратить её в гостиницу. Жители с жалобой обратились в хокимият Ангрена.

«До того, как здание выставили на аукцион в 2019 году, его несколько лет арендовала Федерация бокса Узбекистана. По истечении срока договора Федерация продолжила незаконно эксплуатировать здание. Не раз предпринимались попытки обустроить школу под гостиницу. Без разрешения были построены душевые кабины на втором этаже. В наш последний осмотр в апреле прошлого года мы обнаружили в здании кровати, шкафы, другую мебель и личные вещи бывшего арендатора. Никто не подозревал о незаконных действиях, ведь всё это время там активно вёл работу махаллинский комитет», — прокомментировала ситуацию Гульшода Насибалиева.

Фото: пресс-служба хокимията Ангрена.

Генеральный секретарь Федерации бокса Узбекистана Шохид Тиллабоев в разговоре с корреспондентом «Газеты.uz» обвинения отрицал. По его словам, некий предприниматель по имени Муродилла, который ранее владел несколькими гостиницами в Янгиабаде, арендовал у хокимията здание музыкальной школы под предлогом строительства отеля для боксёров. Представлялся он сотрудником Федерации бокса, хотя таковым не являлся.

«В Янгиабаде действует только два спортивных зала для занятий боевыми единоборствами. Во время визита спортсменов из регионов жильё и питание нам предоставляют три гостиницы, с которыми у нас заключён договор. Других объектов для тренировок и проживания боксёров в городе нет. Федерация не имеет никакого отношения к зданию музыкальной школы и никогда в ней не располагалась», — утверждает Тиллабоев.

Фото из личного архива Владимира Эфы.

По словам активистов, после того, как ситуация с незаконной эксплуатацией здания получила огласку, строительные работы на объекте остановились. Члены махалинского комитета не предприняли никаких мер по отношению к нарушителю и дело замяли. Сам застройщик продал все свои гостинцы и сбежал из города.

С тех пор музыкальная школа, состояние которой с каждым годом ухудшалось, сменила нескольких владельцев. Один из них — ООО «GELIKON VEST» — приобрёл здание через онлайн-аукцион в 2019 году с условием инвестирования в объект и создания пяти новых рабочих мест. Планам капитального ремонта и перепрофилирования музыкалки в гостиницу не суждено было сбыться из-за нарушения условий договора и неуплаты арендной платы. Здание вернулось на баланс ангренского хокимията.

Фото: Кирилл Фрис-Раевский.



Нынешний владелец приобрёл здание янгиабадской музыкальной школы посредством онлайн-аукциона в начале 2023 года. О его существовании и факте продажи в городе, по словам собеседников «Газеты.uz», не знали. Всё обнаружилось 15 января 2024 года, когда живущие по соседству со школой люди увидели, как рабочие выносят из здания двери, пролёты, мебель, разгружают стройматериалы.

Связаться с застройщиком ни жителям, ни корреспонденту «Газеты.uz» не удалось. В хокимияте Ангрена отметили, что раскрыть данные предпринимателя не могут — «нет таких полномочий». Городская администрация не обговаривала с новым собственником условия эксплуатации здания, в котором планируется открыть гостиницу, отметила пресс-секретарь хокимията Гульшода Насибалиева.

«Так как это частная собственность, хокимият не имеет права вмешиваться в работу и указывать, как распоряжаться зданием — владелец вправе делать с ним всё, что захочет. Со своей стороны мы предложили не сносить здание, а сделать капитальный ремонт во внутренних помещениях и реконструировать фасад, сохранив его исторический облик. В наши рекомендации также входит благоустройство территории вокруг школы и памятника. Можно установить скамейки и высадить зелень, чтобы жители и гости города могли там отдыхать», — объясняет Гульшода Насибалиева.

Что дальше?

На следующий день после общественного резонанса в социальных сетях, вызванного беспокойством за судьбу школы, Янгиабад посетили представители прокуратуры Ташкентской области и Агентства культурного наследия.

Из сообщения, опубликованного на сайте агентства 18 января 2024 года, выяснилось, что в 2022 году научно-экспертный совет уже предлагал включить здание музыкальной школы имени П. И. Чайковского в Национальный реестр объектов материального культурного наследия, однако этого не произошло. В этом же сообщении указывалось: «в настоящее время проводятся практические работы по изучению здания». На сегодняшний день неизвестно, завершились ли эти работы и к какому выводу пришли эксперты. Связаться с Ташкентским областным управлением культурного наследия «Газете.uz» не удалось, поэтому редакция адресовала вопросы пресс-службе гентства.

Фото: Кирилл Фрис-Раевский.



Янгиабадцы надеются, что Агентство культурного наследия вернётся к предложению о включении здания музыкальной школы в Национальный реестр объектов материального культурного наследия и положительно его рассмотрит. В том, что его непременно нужно сохранить, люди единогласны. На то, как это сделать, смотрят по-разному.

«Последние десять лет школу передавали из рук в руки, использовали не по назначению. Жаль, что этот маленький храм искусства превратился в большой сарай и уже никогда не сможет давать детям знания, ведь былой статус города не вернётся, как и не прибавится население. Можно сберечь здание как памятник архитектуры в знак уважения и благодарности строителям и сотрудникам, но городским властям это невыгодно. Поэтому превратить школу в гостиницу — возможно, единственный способ оставить при жизни стены этого здания и принести пользу для города», — говорит Владимир Эфа, бывший завуч школы.

Фото: Кирилл Фрис-Раевский.



Архитектор Владимир Артемьев, который участвовал в общественной инициативе по реставрации памятника Чайковскому в 2021 году, считает, что зданию нужно вернуть статус учебного заведения и превратить его в центр для одарённых детей. По словам архитектора, в Янгиабаде действуют спортклубы под руководством Федерации бокса. Летом в город приезжает много юных спортсменов, которые могли бы совмещать физическую активность с творческой: заниматься музыкой и искусством. На пустыре за зданием есть место для строительства общежития и столовой.

«Музыкальная школа имени Чайковского — это здание с уникальной архитектурой, построенное в стиле советского неоклассицизма 50-х годов. Оно прочное, добротное, построено на совесть и простоит ещё полвека. Сносить его даже экономически нецелесообразно. Проблема тут не в том, что новый владелец хочет из школы сделать гостиницу, а в том, что органы государственной власти ему это позволяют. Подобные исторические объекты нельзя продавать частным собственникам без каких-либо условий. В интересах властей сохранить здание как архитектурный памятник», — утверждает Владимир Иванович.

Активистка и туроператор по Янгиабаду Елена Алексеева рассказывает, что ни в одной стране с урановым прошлым, которые она посещала, нет такого оригинального, компактного и подчинённого одному архитектурному стилю города.

«Сейчас в Янгиабаде динамично развивается туристическая инфраструктура. В тёплое время года наблюдается большой наплыв отдыхающих. Мы, как экскурсоводы, стараемся „выжать“ из каждого здания по максимуму. Если музыкальную школу снесут, то город потеряет туристический объект, которых в Янгиабаде и так по пальцам пересчитать. Смотреть будет нечего. Правильнее всего — сохранить здание и адаптировать под музей истории шахтёрского городка», — считает Елена Алексеева.

Фото: Кирилл Фрис-Раевский.



Примером, по словам туроператора, может послужить Музей истории города Майлуу-Суу и Уранового наследия Кыргызстана, созданный в рамках проекта Европейского Союза. В советские годы Майлуу-Суу был региональным центром добычи урановой руды, но после распада СССР крупная промышленность рухнула. В музее рассказывается об истории и традициях бывшего промышленного города, а также о влиянии горнодобывающих и урановых хвостохранилищ на здоровье местного населения и экосистемы.

В эти дни, по сообщению янгиабадцев, никаких работ в здании музыкальной школы и на прилегающей к ней территории не ведётся. Его судьба до сих пор не определена.