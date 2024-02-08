провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече было подчёркнуто, что в рамках подготовки к нынешнему визиту был успешно проведён целый ряд мероприятий, в том числе очередное заседание межправительственной комиссии, форумы регионов, ректоров, медицинских работников и другие.

Была отмечена важность продолжения активных контактов на уровне глав правительств, парламентариев, министерств и регионов.





Стороны условились продолжать политический диалог и взаимную поддержку в рамках международных структур, в том числе ООН, СНГ, ШОС.

Президенты отметили положительную динамику торгово-экономического сотрудничества — товарооборот по итогам прошлого года вырос на 15% и по итогам 2023 года составил более 620,1 млн долларов. Перед правительствами поставлена задача довести этот показатель до уровня свыше 1 млрд долларов в ближайшие годы.

В этих целях достигнута договорённость о создании совместной внешнеторговой компании, внедрении механизмов поддержки экспортно-импортных поставок и электронной системы сертификации товаров.





За последние годы количество совместных предприятий выросло в 4 раза. Главы государств определили приоритетные направления кооперации: это сельское хозяйство, лёгкая, пищевая и электротехническая промышленность, фармацевтика, градостроительство, коммуникации и другие. Договорились по всем направлениям сформировать отдельные рабочие группы.

Стороны согласились взаимно создавать благоприятные условия для грузоперевозок, осуществлять подготовку международных автоперевозчиков, эффективно использовать мультимодальные коридоры в направлении ёмких рынков Южной Азии.

Лидеры приветствовали активизацию межрегиональных обменов. Они отметили плодотворные итоги прошедшего накануне второго Форума регионов Узбекистана и Беларуси, по итогам которого подписаны контракты и соглашения на сумму свыше 1 млрд долларов.





Стороны условились продолжать активные культурно-гуманитарные обмены. Будут приняты программы развития партнёрства в области высшего и профессионального образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.