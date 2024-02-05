Сурхандарьинский блогер Отабек Сатторий, приговорённый к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в клевете и вымогательстве, вышел на свободу. Об этом сообщила пресс-служба Кашкадарьинского областного суда.

Он был осуждён в мае 2021 года, последующие попытки обжаловать решение не дали результатов — апелляционная инстанция и Верховный суд оставили срок наказания без изменений. В декабре Сатторий был переведён из колонии общего режима в колонию-поселение. Согласно законодательству, в колонии-поселения переводятся осуждённые, отбывшие не менее одной трети срока наказания и вставшие на путь исправления.

Стоит отметить, что неотбытая часть наказания может быть заменена судом на более мягкое наказание после отбытия части срока наказания. В частности, оно может быть заменено ограничением свободы или исправительными работами, а после отбытия не менее двух третей срока наказания может быть применено условно-досрочное освобождение.

5 февраля Каршинский районный суд по уголовным делам рассмотрел просьбу Сатторий о смягчении наказания и удовлетворил её. Неотбытая часть наказания сроком 2 года 11 месяцев и 25 дней в виде лишения свободы заменена на исправительные работы с выплатой в пользу государства 20% доходов.

Таким образом, Отабек Сатторий выходит на свободу спустя 3 года и 7 дней с момента задержания в конце января 2021 года.

Дело Сатторий

Отабек Сатторий был задержан 29 января 2021 года сотрудниками ОВД Термеза. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой правоохранители насильно сажают его в автомобиль и увозят. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 165 (вымогательство), затем переквалифицировано на часть 2 этой же статьи, позже были предъявлены новые обвинения.

Адвокат утверждал, что дело сфабриковано. На ситуацию реагировали депутат (ныне бывший) Расул Кушербаев, экс-посол Великобритании, глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа (на тот момент) Комил Алламжонов, Комитет защиты журналистов (США) и другие. В ответ в МВД предупредили об ответственности за вмешательство в расследование дела.

10 мая 2021 года суд приговорил Сатторий к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор запрашивал для него 11 лет тюрьмы. «Газета.uz» рассказывала о позициях государственного обвинителя и адвоката в отношении Отабека Сатторий, которые они озвучивали в рамках прений. Апелляционная инстанция и Верховный суд оставили срок наказания без изменений.