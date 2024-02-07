Издание Kun.uz в среду опубликовало фотографию нескольких одинаковых «досок позора», приготовленных для размещения в махаллях Карманинского района Навоийской области.

Председатель Ассоциации махаллей области Гофур Алиев в интервью сайту сообщил, что ему неизвестно о планах размещения этих досок. Он выразил мнение, что «это не совсем правильно».

Начальник ОВД Карманинского района Набижон Чулиев сообщил, что доски были названы неправильно. Он пояснил, что постановлением Кабинета министров Узбекистана от 10 сентября 2021 года (№565) было утверждено положение о порядке обсуждения причин преступлений и условий, способствоваших их совершению.

Документ предписывает размещать по итогам обсуждений преступлений в махаллях сроком на месяц фотографии лиц, совершивших преступления (после вступления обвинительного приговора в силу), на досках объявлений на видном месте в зданиях сходов граждан.

Если же осуждённый предъявляет оправдательный приговор суда, его фото и информация о преступлении должна быть сразу снята с доски объявлений инспектором профилактики, после чего должно быть подготовлено опровержение и также размещено на доске сроком на месяц.

«На местах растёт количество случаев мошенничества. В отдельных махаллях люди становятся жертвами обмана жителей, живущих там и совершивших преступление, связанное с мошенничеством. Поэтому, с учётом требований положения, мы размещаем информацию о таких лицах на досках объявлений. На самом деле это должны были быть доски объявлений, но при их подготовке была допущена ошибка. Сейчас эта ошибка исправляется, и в махаллях размещаются такие доски объявлений», — сказал Набижон Чулиев.

Реакция омбудсмана

Офис уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека Ферузы Эшматовой в тот же день опубликовал комментарий по ситуации.

В нём говорится, что согласно статье 26 Конституции Узбекистана, честь и достоинство человека неприкосновенны, ничто не может быть основанием для их умаления, и никто не может быть подвергнут жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство человека обращению либо наказанию.

Статья же 7 Уголовного кодекса «Принцип гуманизма» гласит, что наказание и другие меры правового воздействия «не имеют целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства».

«Исходя из этого, уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) считает практику размещения на досках объявлений в махаллях фотографий и информации о лицах, признанных виновными [в совершении преступлений], нарушающей права человека», — говорится в сообщении.