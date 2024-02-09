Хокимият Ташкента внедряет новые решения в организации дорожного движения и благоустройстве. Пилотный проект начат с улиц Бабура и Фурката от площади Дружбы народов до улицы Нукус. На площади Бешагач появились «зебра», «умные» светофоры, паркоматы, на остановках — табло, начали внедрять дизайн-код.

Здание хокимията Бухарской области, которое могут снести для строительства турцентра, — последний крупный объект, построенный по проекту Ричарда Блезэ. Любая реконструкция квартала должна включать сохранение здание и «уважительный учёт окружающих строений», заявили в организации Alerte Héritage.

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посетили горный курорт «Амирсой» в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Там они вместе покатались на лыжах. Фото.

Китай сместил Россию в качестве главного торгового партнёра Узбекистана, но обе эти страны увеличили свою долю в товарообороте. Узбекистан стал больше покупать российских и китайских товаров, но поставляет меньше своей продукции на их рынки. Торговля с соседями — Казахстаном и Кыргызстаном — упала.

Хокимият Ташкента выиграл суд против бизнесмена из Индии, планировавшего построить комплекс Minerva City в Янгихаётском районе, и вернул на свой баланс 100 га земли, сообщил хоким района Хаёт Иногамов. По его словам, место, где планируется построить жильё, предложено китайским инвесторам.

В регионах Узбекистана продолжают устанавливать муляжи детей на дорогах, считая это решением проблемы. На очереди — Букинский район Ташкентской области. Специалисты называют это не только бесполезным, но и вредным. Фото.

В прошлом году в Узбекистане в сексуальном домогательстве виновными были признаны 666 человек. Кроме того, 48 человек были осуждены за распространение интимной информации. Ответственность за эти действия вступила в силу с апреля.

Средняя номинальная зарплата в Узбекистане за 2023 год выросла на 17,2% — до 4,55 млн сумов. Темпы роста оказались ниже, чем в 2021—2022 годах. Разрыв в зарплатах между столицей и регионами продолжает расти, в том числе в сферах образования и здравоохранения при сравнении с республиканским уровнем.

Проекты актов законодательства по вопросам, касающимся прав и интересов ребёнка, будут согласовываться с детским омбудсманом. Избираться на эту должность можно будет с 25 лет. Сенат одобрил закон о детском омбудсмане.

Свыше 500 безымянных улиц Ташкента получили названия и более 300 были переименованы. Фактическими адресами обзавелись новостройки и другие объекты социальной инфраструктуры. Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента на примерах из жизни столицы рассказывает, почему это важно.

Новым руководителем Ташкентского городского управления экологии стал Акмаль Расулов, до этого занимавший должность замначальника управления.

В международном аэропорту Ташкента провожающим ограничили доступ в зал вылета. Это связано с работами по расширению терминала. Для посадки и высадки пассажиров действует линия перед терминалом, заменяющая эстакаду. Это решение сохранится — эстакада теперь станет частью здания.

Два футболиста сборной Узбекистана перешли в клубы Турции. Полузащитник «Пахтакора» Азиз Тургунбоев перешёл в «Сивасспор», а Отабек Шукуров — в «Кайсериспор».

На выходных в Узбекистане будет очень тепло и без осадков. Ночная температура будет в пределах +3…+8 градусов, днём — +15…+20. Такой температурный фон превышает нормальные для конца первой декады февраля значения на 6−8 градусов, отметили в Узгидромете.

Восемь кинопремьер, выставки, спектакли, квизы, концерты, творческие мастер-классы, мероприятия для детей и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

В мире

Власти Казахстана ввели масочный режим в медучреждениях, а также рекомендовали соблюдать его в местах массового скопления людей. Мера принята, чтобы остановить распространение COVID-19, кори и других ОРВИ в стране.

Минувший январь оказался самым жарким за всю историю наблюдений в мире и стал восьмым подряд месяцем, когда учёные фиксируют месячные температурные рекорды.

Депутаты парламента Аргентины не приняли пакет радикальных реформ президента Хавьера Милея и отправили документ на доработку. Из-за планировавшихся реформ в стране начались масштабные протесты.

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