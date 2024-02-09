Площадь Бешагач в Ташкенте реконструирована в рамках пилотного проекта: что изменилось (фото, видео)
Хокимият Ташкента внедряет новые решения в организации дорожного движения и благоустройстве. Пилотный проект начат с улиц Бабура и Фурката от площади Дружбы народов до улицы Нукус. На площади Бешагач появились «зебра», «умные» светофоры, паркоматы, на остановках — табло, начали внедрять дизайн-код.
Alerte Héritage выступила с очередным заявлением по поводу проекта турцентра в Бухаре
Здание хокимията Бухарской области, которое могут снести для строительства турцентра, — последний крупный объект, построенный по проекту Ричарда Блезэ. Любая реконструкция квартала должна включать сохранение здание и «уважительный учёт окружающих строений», заявили в организации Alerte Héritage.
Президенты Узбекистана и Беларуси покатались на лыжах в «Амирсое» (фото, видео)
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посетили горный курорт «Амирсой» в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Там они вместе покатались на лыжах. Фото.
Узбекистан в 2023 году увеличил торговлю с Китаем и Россией и снизил её с соседями
Китай сместил Россию в качестве главного торгового партнёра Узбекистана, но обе эти страны увеличили свою долю в товарообороте. Узбекистан стал больше покупать российских и китайских товаров, но поставляет меньше своей продукции на их рынки. Торговля с соседями — Казахстаном и Кыргызстаном — упала.
100 га земли, выделенной под строительство Minerva City, возвращены на баланс хокимията Ташкента
Хокимият Ташкента выиграл суд против бизнесмена из Индии, планировавшего построить комплекс Minerva City в Янгихаётском районе, и вернул на свой баланс 100 га земли, сообщил хоким района Хаёт Иногамов. По его словам, место, где планируется построить жильё, предложено китайским инвесторам.
В регионах продолжают имитировать заботу о безопасности детей на дорогах (фото)
В регионах Узбекистана продолжают устанавливать муляжи детей на дорогах, считая это решением проблемы. На очереди — Букинский район Ташкентской области. Специалисты называют это не только бесполезным, но и вредным. Фото.
За сексуальное домогательство в 2023 году было наказано 666 человек
В прошлом году в Узбекистане в сексуальном домогательстве виновными были признаны 666 человек. Кроме того, 48 человек были осуждены за распространение интимной информации. Ответственность за эти действия вступила в силу с апреля.
Средние зарплаты в 2023 году выросли на 17,2%, в сферах образования и здравоохранения они растут медленнее
Средняя номинальная зарплата в Узбекистане за 2023 год выросла на 17,2% — до 4,55 млн сумов. Темпы роста оказались ниже, чем в 2021—2022 годах. Разрыв в зарплатах между столицей и регионами продолжает расти, в том числе в сферах образования и здравоохранения при сравнении с республиканским уровнем.
Закон о детском омбудсмане одобрили сенаторы
Проекты актов законодательства по вопросам, касающимся прав и интересов ребёнка, будут согласовываться с детским омбудсманом. Избираться на эту должность можно будет с 25 лет. Сенат одобрил закон о детском омбудсмане.
Более 500 ранее безымянных улиц Ташкента получили название
Свыше 500 безымянных улиц Ташкента получили названия и более 300 были переименованы. Фактическими адресами обзавелись новостройки и другие объекты социальной инфраструктуры. Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента на примерах из жизни столицы рассказывает, почему это важно.
Назначен новый руководитель Ташгорэкологии
Новым руководителем Ташкентского городского управления экологии стал Акмаль Расулов, до этого занимавший должность замначальника управления.
Вход в зал вылета аэропорта Ташкента ограничили для провожающих. После ремонта эстакада станет частью здания
В международном аэропорту Ташкента провожающим ограничили доступ в зал вылета. Это связано с работами по расширению терминала. Для посадки и высадки пассажиров действует линия перед терминалом, заменяющая эстакаду. Это решение сохранится — эстакада теперь станет частью здания.
Ещё два футболиста сборной Узбекистана сменили клуб
Два футболиста сборной Узбекистана перешли в клубы Турции. Полузащитник «Пахтакора» Азиз Тургунбоев перешёл в «Сивасспор», а Отабек Шукуров — в «Кайсериспор».
Выходные будут тёплыми и солнечными
На выходных в Узбекистане будет очень тепло и без осадков. Ночная температура будет в пределах +3…+8 градусов, днём — +15…+20. Такой температурный фон превышает нормальные для конца первой декады февраля значения на 6−8 градусов, отметили в Узгидромете.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (10 и 11 февраля)
Восемь кинопремьер, выставки, спектакли, квизы, концерты, творческие мастер-классы, мероприятия для детей и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.
В мире
Масочный режим вернули в Казахстане
Власти Казахстана ввели масочный режим в медучреждениях, а также рекомендовали соблюдать его в местах массового скопления людей. Мера принята, чтобы остановить распространение COVID-19, кори и других ОРВИ в стране.
Январь 2024 года стал самым жарким в истории в мире
Минувший январь оказался самым жарким за всю историю наблюдений в мире и стал восьмым подряд месяцем, когда учёные фиксируют месячные температурные рекорды.
Парламент Аргентины не принял пакет реформ президента
Депутаты парламента Аргентины не приняли пакет радикальных реформ президента Хавьера Милея и отправили документ на доработку. Из-за планировавшихся реформ в стране начались масштабные протесты.
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