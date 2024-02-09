Ещё один футболист сборной Узбекистана сменил клубную прописку после выступления на Кубке Азии в Катаре.

29-летний полузащитник сборной Узбекистана и «Пахтакора» Азиз Тургунбоев подписал соглашение с «Сивасспором» из Турции. Контракт рассчитан на 1,5 года, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Тургунбоев родился 1 октября 1994 года в Папе. Футболом начал заниматься в «Навбахоре», а в 2015 году перебрался в основную команду. В 2021 году он перешёл в «Пахтакор».

За 218 матчей в карьере отметился 44 голами и сделал 16 голевых передач. За национальную сборную провёл 30 матчей. На прошедшем Кубке Азии провёл 5 матчей и забил 2 гола.

По итогам 24 туров «Сивасспор» идёт на 10-м месте в Турецкой Суперлиги, отставая от лидера таблицы «Фенербахче» на 33 очка.

В чемпионате Турции также выступают ещё два узбекистанца — полузащитник Отабек Шукуров («Кайсериспор») и защитник Хусниддин Аликулов («Ризеспор»).