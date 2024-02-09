Январь 2024 года оказался самым тёплым за всю историю наблюдений, говорится в отчёте европейской климатической службы Copernicus.

Средняя температура по миру в минувшем месяце составила 13,14 градуса — это на 1,66 градуса выше доиндустриального уровня 1850−1900 годов.

В Copernicus отметили, что январь текущего года стал восьмым подряд самым жарким месяцем в истории — рекордные показатели фиксировались с июня 2023 года.

Глобальная температура за последний год также была самой высокой за всю историю наблюдений и превышала на 1,52 градуса средний показатель доиндустриального периода.

Столбик термометра поднимался значительно выше среднего значения в южной Европе, восточной Канаде, северо-западной Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

«Быстрое сокращение выбросов парниковых газов — единственный способ остановить повышение глобальной температуры», — заявила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

Ранее метеорологи уже подтвердили, что 2023 год стал самым жарким за всю историю — глобальные температуры были на 1,4 градуса выше среднего доиндустриального показателя. Но, по предварительным оценкам учёных, 2024 год может быть ещё жарче предыдущего из-за сочетания увеличения выбросов парниковых газов в атмосферу и природного явления Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это естественное климатическое явление, связанное с потеплением поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно возникает с периодичностью от двух до семи лет и может продолжаться до 18 месяцев. Эль-Ниньо начался летом 2023 года.

В Copernicus уточняют, что Эль-Ниньо начинает ослабевать в экваториальной части Тихого океана, однако температуры морского воздуха над океанами в целом остаются на необычайно высоком уровне.