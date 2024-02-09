Палата депутатов парламента Аргентины приняла решение отправить пакет радикальных реформ президента Хавьера Милея на доработку в профильные комитеты, сообщает Reuters.

Пакет законопроектов, инициированный Милеем, получил название «Сводный закон». Он затрагивал экономические, социальные и политические сферы. Депутаты начали обсуждать документ в конце января и изначально одобрили его в целом. Затем проект ждало голосование по отдельным статьям, многие из которых парламентская оппозиция не поддержала. В результате документ, содержавший более 600 статей, потерял более половины из них.

На фоне планировавшихся реформ в Буэнос-Айресе начались масштабные протесты. Акции переросли в столкновения демонстрантов с полицией.

После провала голосования в парламенте сторонники Милея обвинили оппозицию в «предательстве». Представители президента заявили, что ищут способы сохранить законопроект.

В президентской партии «Свобода наступает» не исключили, что правительство решит провести задуманные реформы через парламент в виде отдельных законопроектов. Среди других вариантов для поддержки документа в партии рассматривают проведение национального референдума.