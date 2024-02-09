Хокимият Ташкента выиграл суд против бизнесмена из Индии, планировавшего построить комплекс Minerva City в Янгихаётском районе. Об этом на пресс-конференции 8 февраля сообщил хоким района Хаёт Иногамов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, 100 гектаров земли, выделенных под строительство, возвращены в резерв государства.

«29 января мы выиграли последнее дело против Minerva City. Решение [о выделении земли] было отменено, а земля возвращена на баланс Ташкентского городского хокимията, то есть возвращена государству. После этого они снова подали апелляцию. В настоящее время мы ожидаем эту апелляцию. Однако, если прочитать апелляцию, они не предоставили никаких доводов для победы с юридической стороны. В ближайшие 15 дней мы получим окончательное решение суда. Земля уже возвращена государству, но поскольку подана апелляция, суд повторно рассматривает дело», — сказал районный хоким.

Хаёт Иногамов сообщил, что компания сама вернула деньги всем гражданам, купившим объекты в комплексе, за исключением шести человек.

«Они согласились и забрали заплаченные деньги. Шесть человек не захотели забирать. Они также участвовали в суде. Они поговорили с бизнесменом и решили, что будут делать ещё один проект [с компанией]. Никаких претензий к государству у них нет», — сказал он.

По данным хокима, на возвращённой государству земле планируется построить жилые дома, а рядом может быть построен университет.

«Мы показали [проект] инвесторам, когда ездили в Китай. Уже есть инвестор, который готов вложиться. На площади 96−100 га будет жильё на 35−40 тысяч человек. Там будут все объекты услуг. Хотя мы ещё не достигли этого уровня, мы хотим построить рядом университет. Если в нашем районе будет один университет, в районе увеличится число интеллигенции», — ожидает хоким.

Хаёт Иногамов заявил, что университет, который планируется построить, будет частным или государственным, но это не будет Университетом экономики или финансов. Ранее сообщалось, что Ташкентский государственный экономический университет после объединения с Ташкентским финансовым институтом планируется перевести в Сергелийский район.

Об индийском бизнесмене и его проектах

В марте 2021 года «Газета.uz» рассказывала об индийском бизнесмене Мурари Лал Джалане и его проектах в Узбекистане. Согласно открытым данным, изученным «Газетой.uz» в том году, Minerva World of Knowledge на тот момент учредила в стране свыше 40 компаний, специализирующихся на строительстве жилых и нежилых зданий, купле и продаже недвижимости, дошкольном, среднем и высшем образовании. Их уставные фонды составляли от 8 млн до 10 млн сумов.

СМИ связывали семью Джалана с братьям Гупта, преследуемыми ЮАР по обвинению в коррупции и против которых Минфин США ввёл санкции, но представители инвестора опровергали его бизнес-связи с Гупта.

28 сентября 2018 года компания MJ Developers, через которую инвестор реализует проекты, подписала соглашение на сумму 100 млн долларов (ранее сообщалось о 500 млн долларов) с правительством Узбекистана и начала инвестировать в свои четыре крупных проекта.

Сперва началось строительство пятизвёздочной гостиницы в Бухаре, затем — строительство «Зелёного города» Namangan Square в Намангане, комплекса Minerva City в Ташкенте и Lake City на месте озера «Бахт» на окраине столицы.

Экс-хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и Мурари Лал Джалан на церемонии в честь старта строительства Minerva City, 17 сентября 2020 года.

В 2020 году началось строительство комплекса Minerva City со школами, колледжем и университетом «мирового класса». Для этого была выделена территория в 100 га в Янгихаётском районе, где планировалось расположить жилые здания на 15 тысяч квартир, детские сады, зелёные прогулочные зоны, парки, детские площадки, клинику, отель, заправку, шопинг-центры, клабхаус.

Спустя три года на территории построено несколько жилых комплексов, но работы остановились. В социальных сетях распространились жалобы более 200 граждан, оплативших покупку квартир в новостройках. Они были недовольны тем, что не получили ключи от домов, а деньги им не вернули, хотя обещанный срок прошёл.

Мурари Лал Джалан утверждал, что инвестировал в проект комплекса Lake City, который намечалось строить на базе озера «Бахт» на площади 100 га (сейчас жилой комплекс здесь строит NRG Uzbekistan), а также Minerva City 34 млн долларов.

«Прошло несколько месяцев, но мы до сих пор не получили полный генеральный план проектов Minerva City и Lake City. Я попросил о встрече с хокимом города Ташкента по этому поводу, но хоким отказался от этого предложения. После этого неожиданно в работу строителей стали вмешиваться сотрудники государственных органов, таких как прокуратура, экология, пожарная безопасность», — рассказывал инвестор.

Он обвинил бывшего хокима Джахонгира Артыкходжаева в шантаже. Хокимият же заявил о попытке дискредитации госслужащего и сообщил, что подаст заявление в Генпрокуратуру.