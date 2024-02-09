Власти Казахстана вернули масочный режим в медицинских учреждениях и рекомендовали носить маски в общественных местах. Постановление об этом 8 февраля подписала главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

Такая мера принято, чтобы остановить распространение COVID-19, кори и других острых респираторных вирусных инфекций в стране, говорится в документе.

В медучреждениях масочный режим должны соблюдать как персонал, так и посетители. Кроме того, ответственные госорганы обязали обеспечить медучреждения антисептиками.

Гражданам также рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей (рынки, торговые центры, театры, кинотеатры и другие) и во всех видах транспорта.

Накануне из-за неблагоприятной эпидситуации с COVID-19 масочный режим ввели в нижней палате парламента Казахстана. Депутаты временно будут проводить заседания в онлайн-режиме. Zakon.kz сообщает, что одним из заболевших ковидом стал спикер палаты Ерлан Кошанов.