Руководителем Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата города Ташкента назначен Акмаль Аскарович Расулов. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Акмаль Расулов родился в Ташкенте, ему 51 год. Окончил Ташкентский государственный технический университет. Занимал разные должности в Управлении экологии Ташкента. До назначения работал заместителем начальника управления.

Ранее сообщалось, что в отношении предыдущего руководителя управления Фархода Дехканова была назначена служебная проверка, в связи с чем его отстранили от деятельности с 30 декабря по 1 февраля.

Кроме того, Минэкологии тогда ограничило полномочия Ташкентского городского управления экологии до 1 февраля.

Решение было принято в связи с тем, что «в столице не в полной мере соблюдаются требования моратория [на вырубку деревьев], со стороны жителей поступает большое количество жалоб по поводу вырубки деревьев; разрешение на вырубку или пересадку деревьев неоднократно выдаётся без соблюдения закона».