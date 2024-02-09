В международном аэропорту Ташкента введены некоторые ограничения в связи со строительными работами по расширению действующего терминала, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Для подъезда автотранспортных средств, в том числе такси, и туристических автобусов рядом со стоянкой терминала выделена отдельная линия высадки и посадки пассажиров. Бесплатный проезд на этой линии составляет не более 10 минут. Для более длительной стоянки необходимо воспользоваться парковкой.

Допуск провожающих в зал вылета временно ограничен. В виде исключения разрешается вход для людей, сопровождающих беременных и женщин с детьми, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Провожающим необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Руководство Uzbekistan Airports и администрация столичного аэропорта принесли извинения за временные неудобства.

О начале масштабной реконструкции компания Uzbekistan Airports сообщила в декабр.

Согласно проекту, площадь терминала международных авиалиний увеличится вдвое, изменится подъезд к зоне вылета, залы прилёта и вылета будут объединены в единый комплекс, а на втором этаже появится открытая терраса.

Увеличение площадей будет достигнуто за счёт выдвижения фасадов зданий прилёта и вылета, а также их объединения. Изменится и подъездная система к аэропорту: транспорт будет подъезжать к первому этажу, а эстакада станет частью здания.

В зоне прилёта появится новая зона паспортного контроля из 48 каналов прохода пассажиров. Действующий зал прилёта также подлежит реконструкции в части увеличения с четырёх до восьми багажных каруселей, что позволит обслуживать большее количество авиарейсов.

Проектом также предусмотрена большая зона для встречающих — 6200 кв. м, что по размерам превышает нынешний зал прилета.

В зале вылета предусмотрено строительство новой зоны регистрации пассажиров, состоящей из 50 стоек регистрации, стойки приёма негабаритного багажа, стоек самостоятельной сдачи багажа, а также зоны таможенного контроля и контроля багажа. Расширится зона досмотра на авиационную безопасность.

Увеличится и зона ожидания посадки — будет достроен накопитель на 800 посадочных мест и фуд-корт. «Оригинальным решением для ташкентского аэропорта станет открытая терраса площадью почти 5000 кв. м на втором этаже зоны вылета с видом в город», — говорится в сообщении.

Вдоль терминала вылета будет построена новая переходная галерея, которая позволит избежать пересечения потоков прилетающих и вылетающих пассажиров, проходящих по телетрапам. Увеличится также количество «рукавов», позволяющих пассажирам из самолёта попадать в здание аэровокзала без выхода на улицу. Будут закуплены два дополнительных телетрапа. После реконструкции в аэропорту столицы будет функционировать 6 телетрапов, а количество гейтов составит 12.





Ожидается также модернизация системы обработки багажа. У аэропорта появится возможность отслеживать в режиме реального времени движение багажа каждого пассажира внутри аэровокзального комплекса, что позволит минимизировать потери и увеличит своевременность загрузки багажа на воздушное судно.

Строительство новой зоны сортировки багажа и установка нового оборудования для его обработки, как ожидается, позволят пассажирам определённых авиарейсов проходить раннюю регистрацию и сдачу багажа за 24 часа до вылета авиарейса.