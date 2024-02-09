В выходные дни по всей территории Узбекистана сохранится сухая и очень тёплая погода, сообщил Узгидромет.

По стране ожидается небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 9 февраля местами возможно усиление до 13−18 м/с.

Температура ночью будет в пределах +3…+8 градусов Цельсия, днём — +15…+20. Такой температурный фон превышает нормальные для конца первой декады февраля значения на 6−8 градусов.

В горных районах Узбекистана из-за повышенного температурного фона лавиноопасно.

Погода в Ташкенте

В пятницу и на выходных без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью будет в пределах +5…+8 градусов, днём — +17…+19.