Куда пойти на выходных
в Ташкенте,
10 и 11 февраля
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте,
10 и 11 февраля
Восемь кинопремьер, выставки, спектакли, квизы, концерты, творческие мастер-классы, мероприятия для детей и другие события предстоящих выходных.

Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в календаре на сайте.
Восемь кинопремьер, выставки, спектакли, квизы, концерты, творческие мастер-классы, мероприятия для детей и другие события предстоящих выходных.

Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в календаре на сайте.
Кино

«Три мушкетёра: Миледи»

боевик, история, приключения

«Миссия в Москве»

боевик, детектив, криминал

«Мармелад»

комедия, драма, криминал, триллер, мелодрама

«Элла и чёрный ягуар»

семейный, приключения, комедия

«Турбозавры. Год Дракона»

мультфильм, приключения

«Звериный рейс»

приключения, мюзикл, мультфильм

«Спуск в бездну»

приключения, ужасы

«Астрал. Ритуал Малум»

ужасы
8 фильмов с необычным взглядом на мир
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Город

Дизайн-вечер в moc hub

«Восточный базар» в ТРЦ Samarqand Darvoza

Кураторская экскурсия Максуда Аскарова по выставке «Тоннель памяти»

Концерты

«Инструментальное шоу гитариста ДиДюЛя»

Джазовое шоу в Navruz Park

Концерт Шохруххона

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Выставки

Выставка Tapestry

Выставка «Восточные мотивы»

Выставка, посвященная исследованию узбекского языка

Театры

«Дама с камелиями»

«Пушкин. Последние дни»

«Три сестры»

«Край»

«Муж в кредит»

«Человек-амфибия»

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Знания

Мастер-классы Yourtime.yourlife

Экскурсия в Argamak Sher

Тематические игры квиза «Смузи»

Дети

Детское шоу в Villa Brasserie

Интерактивные шоу в СРЦ Parus

Детская шоу-программа в ресторане Zinaida

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Скидки

Скидки в Twinset Milano

Скидки в Urban XS Toys

Cкидки в L'Occitane

Вечеринки

Вечеринки в Bla Bla Bar

Китайский Новый год в Cowboy Jack Bar

Вечеринки в Maqom Bar

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