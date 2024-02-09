Сенат на пленарном заседании в пятницу одобрил закон «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребёнка (Детском омбудсмане)». Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

О планах принять закон о детском омбудсмане сообщалось ещё в 2018 году. В апреле 2019 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым в стране был внедрён институт уполномоченного по правам ребенка.

Новым законом определяются основные принципы деятельности детского омбудсмана, такие как законность, независимость, справедливость, гуманность, недопустимость дискриминации, объективность, открытость, приоритет прав ребёнка. Описываются задачи, права и обязанности детского омбудсмана.

На должность уполномоченного, согласно документу, может быть избран гражданин Узбекистана, достигший ко дню своего избрания 25 лет и постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 5 лет.

В законе прописано, что все проекты актов законодательства по вопросам, касающимся прав, свобод и законных интересов ребёнка, должны обязательно согласовываться с уполномоченным по правам ребёнка.

Уполномоченному по правам ребёнка предоставляется полномочие по использованию права быть немедленно принятым руководителями организаций и другими должностными лицами по вопросам, связанным с его деятельностью.

При установлении нарушения законодательства о правах ребёнка детский омбудсман может вносить представления руководителям государственных органов и других организаций об устранении выявленных нарушений законодательства, причин этих нарушений и условий, им способствующих.

Законом установлено, что детский омбудсман ежегодно выступает с докладом на заседаниях палат Олий Мажлиса.

Предусматривается назначение региональных представителей уполномоченного в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте.

Законом также предусматривается, что детский омбудсман оказывает содействие в совершенствовании законодательства о правах ребёнка, принятии норм, направленных на обеспечение интересов ребенка.

Установлено, что дети, находящиеся в центрах социально-правовой помощи несовершеннолетним и специализированных учебно-воспитательных учреждениях, следственных изоляторах и воспитательных колониях, могут направлять в адрес уполномоченного по правам ребёнка обращения в письменной форме.

Сенаторы отметили, что принятие закона служит укреплению взаимодействия детского омбудсмана с государственными организациями, правоохранительными органами и институтами гражданского общества в области защиты прав и свобод ребёнка, а также обеспечению его личных, социально-экономических и культурных прав.