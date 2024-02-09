В 2023 году Китай спустя два года снова сместил Россию в качестве основного торгового партнёра Узбекистана, следует из данных Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».





Товарооборот с Китаем вырос сразу в 1,5 раза — с 9,06 млрд до 13,7 млрд долларов. Объём экспорта узбекистанской продукции на китайский рынок уменьшился на 6,4% — до 2,46 млрд долларов, а импорт из Поднебесной увеличился в 1,7 раза — до 11,26 млрд долларов.

Россия опустилась на второе место среди торговых партнёров. Торговля выросла на 5,3% (в 2022 году рост был на 22,9%) — с 9,38 млрд до 9,88 млрд долларов. Объём экспорта в РФ вырос всего на 5% (было 46,8%) — до 3,3 млрд долларов, а импорт увеличился на 5,55 (13,7%) — до 6,58 млрд долларов.

Топ-10 стран, имеющих наибольший торговый оборот с Узбекистаном (2023 год, %)

№

Страны / доля по годам

2019

2020

2021

2022

2023

1

Китай

18,1

17,7

17,7

17,8

21,9

2

Россия

15,7

15,5

17,9

18,6

15,8

3

Казахстан

8

8,3

9,3

9,2

7

4

Турция

6

5,8

8,1

6,4

5

5

Республика Корея

6,5

5,9

4,5

4,7

3,7

6

Кыргызстан

2

2,5

2,3

2,5

1,5

7

Германия

2,3

2,3

1,8

2,3

1,7

8

Туркменистан

1,3

1,5

2,1

1,9

1,7

9

Афганистан

1,5

2,1

1,5

1,5

1,4

10

Франция









1,6



Товарооборот с Казахстаном упал впервые с пандемийного 2020 года. В прошлом году торговля снизилась на 5,4% — с 4,6 млрд до 4,4 млрд долларов. Сократились и импорт (3,03 млрд долларов), и экспорт (1,37 млрд долларов). При этом ещё к 2020 году планировалось достичь показателя в 5 млрд долларов. В начале года сообщалось о создании Узбекистаном и Казахстаном рабочей группы для снятия торговых барьеров.

Ухудшение показателей торговли наблюдается и с другим соседом — Кыргызстаном. По итогам прошлого года она снизилась сразу на 24,5% — до 953,4 млн долларов, что даже ниже показателя 2021 года, из-за чего эта страна упала с 6-го на 9-е место среди главных торговых партнёров. В основном на это повлияло снижение экспорта товаров из Узбекистана (минус 35,7%) — 631,5 млн долларов, тогда как поставки из Кыргызстана, наоборот, увеличились (+14,6%) — 321,9 млн долларов. В 2022 году страны планировали достичь показателя торговли в 2 млрд долларов.

Объём торговли с Турцией продолжает снижаться второй год подряд (в 2022 году — минус 0,8%, в 2023 году — минус 8,34%) — до 3,1 млрд долларов. На фоне снижения экспорта (минус 24%) растёт импорт турецких товаров (+6%). Это может быть связано с девальвацией лиры, которая делает товары из Турции более дешёвыми.

Товарооборот с Южной Кореей практически не изменился — 2,34 млрд долларов (+0,03%).

Доля шести крупных стран-партнёров в экспорте товаров и услуг

№

Страны / доля по годам

2019

2020

2021

2022

2023

1

Россия

13,9

9,7

12,4

15,9

13,5

2

Китай

14,1

12,8

15,2

13

10,1

3

Турция

6,7

6,7

10,2

7,8

5,1

4

Казахстан

8

6

7,1

7,1

5,6

5

Кыргызстан

3,8

5

4,8

5,1

2,6

6

Афганистан

3,4

5,1

3,9

3,9

3,5



Прочие страны

48,2

56,2

43,5

44,5

57,1



Туркменистан поднялся на шестое место среди торговых партнёров, обойдя Германию (минус 9,9%, 1,05 млрд долларов) и Кыргызстан. Товарооборот с этой страной вырос на 17,8% — до 1,09 млрд долларов. При этом экспорт товаров из Узбекистана сократился до 171,2 млн долларов, а импорт (в основном газа) увеличился до 923,2 млн долларов.

Франция, которая по итогам 2022 года занимала 20-е место в списке главных торговых партнёров, поднялась на 8-е место за счёт увеличения товарооборота почти в 3 раза — с 344,3 млн до 984,7 млн долларов. Такой рост обеспечили наращивание поставок урана и авиатехники, включая пассажирские самолёты.

Зависимость Узбекистана от торговли с Россией и Китаем выросла. Их суммарная доля в товарооботе увеличилась с 36,4% до 37,7% (на КНР приходится почти 22%). Доля этих стран в импорте выросла с 41,1% до 46,8%, а в экспорте снизилась с 29,3% до 23,6%. Таким образом, Узбекистан всё больше импортирует российские и китайские товары и меньше поставляет свои товары на эти рынки. Кроме того, 88% внешнеторгового дефицита, или 12,1 млрд из 13,7 млрд долларов, сформировалось за счёт торговли с Китаем и Россией.

Эта зависимость в 2024 году может возрасти с учётом контракта на поставку российского газа в Узбекистан и энергетических проектов с китайскими компаниями, а также импорта общественного транспорта и других машин.

Поскольку торговые показатели с Казахстаном и Кыргызстаном ухудшились, доля стран Центральной Азии в товарообороте снизилась с 14,8% (7,5 млрд долларов) до 11,5% (7,2 млрд долларов). Этот показатель мог быть ещё ниже, если бы не положительная динамика торговли с Туркменистаном и Таджикистаном.

С Афганистаном торговля выросла на 13,2% — до 867 млн долларов.

Доля шести крупных стран-партнёров в импорте товаров и услуг

№

Страны / доля по годам

2019

2020

2021

2022

2023

1

Китай

21

21,3

19,3

20,9

29,5

2

Россия

17

19,7

21,4

20,2

17,2

3

Казахстан

8

10

10,8

10,6

7,9

4

Республика Корея

11

9,9

7,2

7,5

6

5

Турция

5,4

5,1

6,7

5,6

4,9

6

Германия

3,8

3,6

2,7

3,5

2,6



Прочие страны

31,4

28,1

29,4

29,4

29,4



В то же время Узбекистан постепенно диверсифицирует торговые отношения, развивая их как с европейскими странами — Литвой (+22,5%), Италией (30,3%), Польшей (13,9%), так и с ОАЭ (20,7%), Бразилией (18,4%), Ираном (15,4%) и Беларусью (14,7%). Благодаря этому доля прочих стран в экспорте выросла с 44,5% до 57,1%, в импорте она не изменилась (29,4%).

Основным рынком экспорта плодоовощной продукции остаётся Россия, но её доля снизилась с 42,5% до 37%. При этом вырос объём поставок — с 541,9 тысячи до 611,4 тысячи тонн, а сумма экспортных поступлений упала с 486,7 млн до 437,4 млн долларов.

Пакистан стал вторым рынком для экспорта фруктов и овощей (рост доли — с 8,8% до 16,7%), экспортные поступления выросли с 101,2 млн до 197,6 млн долларов.

Поставки в Китай также выросли — до 185,1 тысячи тонн на сумму 144,9 млн долларов (+45,5% и 38,5%, соответственно), а в Казахстан упали в 1,3 раза — до 486,3 тысячи тонн (121,2 млн долларов), из-за чего доля снизилась с 16,7% до 10,3%,

Ввоз промышленных товаров вырос на 10% и достиг 6,32 млрд долларов. Удельный вес в общем объёме импорта составил 16,6% (18,8%). В основном промтовары импортируют из России — 2,17 млрд долларов с долей 34,3% (было — 2,44 млрд долларов, 42,3%), Китая — 1,95 млрд долларов c долей 30,9% (1,26 млрд долларов, 21,9%) и Казахстана — 715,2 млн долларов с долей 11,3% (721,5 млн долларов, 12,5%).

«Газета.uz» ранее рассказывала, чем Узбекистан торговал в 2023 году.