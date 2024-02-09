В 2023 году Китай спустя два года снова сместил Россию в качестве основного торгового партнёра Узбекистана, следует из данных Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».
Товарооборот с Китаем вырос сразу в 1,5 раза — с 9,06 млрд до 13,7 млрд долларов. Объём экспорта узбекистанской продукции на китайский рынок уменьшился на 6,4% — до 2,46 млрд долларов, а импорт из Поднебесной увеличился в 1,7 раза — до 11,26 млрд долларов.
Россия опустилась на второе место среди торговых партнёров. Торговля выросла на 5,3% (в 2022 году рост был на 22,9%) — с 9,38 млрд до 9,88 млрд долларов. Объём экспорта в РФ вырос всего на 5% (было 46,8%) — до 3,3 млрд долларов, а импорт увеличился на 5,55 (13,7%) — до 6,58 млрд долларов.
Топ-10 стран, имеющих наибольший торговый оборот с Узбекистаном (2023 год, %)
|№
|Страны / доля по годам
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|1
|Китай
|18,1
|17,7
|17,7
|17,8
|21,9
|2
|Россия
|15,7
|15,5
|17,9
|18,6
|15,8
|3
|Казахстан
|8
|8,3
|9,3
|9,2
|7
|4
|Турция
|6
|5,8
|8,1
|6,4
|5
|5
|Республика Корея
|6,5
|5,9
|4,5
|4,7
|3,7
|6
|Кыргызстан
|2
|2,5
|2,3
|2,5
|1,5
|7
|Германия
|2,3
|2,3
|1,8
|2,3
|1,7
|8
|Туркменистан
|1,3
|1,5
|2,1
|1,9
|1,7
|9
|Афганистан
|1,5
|2,1
|1,5
|1,5
|1,4
|10
|Франция
|1,6
Товарооборот с Казахстаном упал впервые с пандемийного 2020 года. В прошлом году торговля снизилась на 5,4% — с 4,6 млрд до 4,4 млрд долларов. Сократились и импорт (3,03 млрд долларов), и экспорт (1,37 млрд долларов). При этом ещё к 2020 году планировалось достичь показателя в 5 млрд долларов. В начале года сообщалось о создании Узбекистаном и Казахстаном рабочей группы для снятия торговых барьеров.
Ухудшение показателей торговли наблюдается и с другим соседом — Кыргызстаном. По итогам прошлого года она снизилась сразу на 24,5% — до 953,4 млн долларов, что даже ниже показателя 2021 года, из-за чего эта страна упала с 6-го на 9-е место среди главных торговых партнёров. В основном на это повлияло снижение экспорта товаров из Узбекистана (минус 35,7%) — 631,5 млн долларов, тогда как поставки из Кыргызстана, наоборот, увеличились (+14,6%) — 321,9 млн долларов. В 2022 году страны планировали достичь показателя торговли в 2 млрд долларов.
Объём торговли с Турцией продолжает снижаться второй год подряд (в 2022 году — минус 0,8%, в 2023 году — минус 8,34%) — до 3,1 млрд долларов. На фоне снижения экспорта (минус 24%) растёт импорт турецких товаров (+6%). Это может быть связано с девальвацией лиры, которая делает товары из Турции более дешёвыми.
Товарооборот с Южной Кореей практически не изменился — 2,34 млрд долларов (+0,03%).
Доля шести крупных стран-партнёров в экспорте товаров и услуг
|№
|Страны / доля по годам
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|1
|Россия
|13,9
|9,7
|12,4
|15,9
|13,5
|2
|Китай
|14,1
|12,8
|15,2
|13
|10,1
|3
|Турция
|6,7
|6,7
|10,2
|7,8
|5,1
|4
|Казахстан
|8
|6
|7,1
|7,1
|5,6
|5
|Кыргызстан
|3,8
|5
|4,8
|5,1
|2,6
|6
|Афганистан
|3,4
|5,1
|3,9
|3,9
|3,5
|Прочие страны
|48,2
|56,2
|43,5
|44,5
|57,1
Туркменистан поднялся на шестое место среди торговых партнёров, обойдя Германию (минус 9,9%, 1,05 млрд долларов) и Кыргызстан. Товарооборот с этой страной вырос на 17,8% — до 1,09 млрд долларов. При этом экспорт товаров из Узбекистана сократился до 171,2 млн долларов, а импорт (в основном газа) увеличился до 923,2 млн долларов.
Франция, которая по итогам 2022 года занимала 20-е место в списке главных торговых партнёров, поднялась на 8-е место за счёт увеличения товарооборота почти в 3 раза — с 344,3 млн до 984,7 млн долларов. Такой рост обеспечили наращивание поставок урана и авиатехники, включая пассажирские самолёты.
Зависимость Узбекистана от торговли с Россией и Китаем выросла. Их суммарная доля в товарооботе увеличилась с 36,4% до 37,7% (на КНР приходится почти 22%). Доля этих стран в импорте выросла с 41,1% до 46,8%, а в экспорте снизилась с 29,3% до 23,6%. Таким образом, Узбекистан всё больше импортирует российские и китайские товары и меньше поставляет свои товары на эти рынки. Кроме того, 88% внешнеторгового дефицита, или 12,1 млрд из 13,7 млрд долларов, сформировалось за счёт торговли с Китаем и Россией.
Эта зависимость в 2024 году может возрасти с учётом контракта на поставку российского газа в Узбекистан и энергетических проектов с китайскими компаниями, а также импорта общественного транспорта и других машин.
Поскольку торговые показатели с Казахстаном и Кыргызстаном ухудшились, доля стран Центральной Азии в товарообороте снизилась с 14,8% (7,5 млрд долларов) до 11,5% (7,2 млрд долларов). Этот показатель мог быть ещё ниже, если бы не положительная динамика торговли с Туркменистаном и Таджикистаном.
С Афганистаном торговля выросла на 13,2% — до 867 млн долларов.
Доля шести крупных стран-партнёров в импорте товаров и услуг
|№
|Страны / доля по годам
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|1
|Китай
|21
|21,3
|19,3
|20,9
|29,5
|2
|Россия
|17
|19,7
|21,4
|20,2
|17,2
|3
|Казахстан
|8
|10
|10,8
|10,6
|7,9
|4
|Республика Корея
|11
|9,9
|7,2
|7,5
|6
|5
|Турция
|5,4
|5,1
|6,7
|5,6
|4,9
|6
|Германия
|3,8
|3,6
|2,7
|3,5
|2,6
|Прочие страны
|31,4
|28,1
|29,4
|29,4
|29,4
В то же время Узбекистан постепенно диверсифицирует торговые отношения, развивая их как с европейскими странами — Литвой (+22,5%), Италией (30,3%), Польшей (13,9%), так и с ОАЭ (20,7%), Бразилией (18,4%), Ираном (15,4%) и Беларусью (14,7%). Благодаря этому доля прочих стран в экспорте выросла с 44,5% до 57,1%, в импорте она не изменилась (29,4%).
Основным рынком экспорта плодоовощной продукции остаётся Россия, но её доля снизилась с 42,5% до 37%. При этом вырос объём поставок — с 541,9 тысячи до 611,4 тысячи тонн, а сумма экспортных поступлений упала с 486,7 млн до 437,4 млн долларов.
Пакистан стал вторым рынком для экспорта фруктов и овощей (рост доли — с 8,8% до 16,7%), экспортные поступления выросли с 101,2 млн до 197,6 млн долларов.
Поставки в Китай также выросли — до 185,1 тысячи тонн на сумму 144,9 млн долларов (+45,5% и 38,5%, соответственно), а в Казахстан упали в 1,3 раза — до 486,3 тысячи тонн (121,2 млн долларов), из-за чего доля снизилась с 16,7% до 10,3%,
Ввоз промышленных товаров вырос на 10% и достиг 6,32 млрд долларов. Удельный вес в общем объёме импорта составил 16,6% (18,8%). В основном промтовары импортируют из России — 2,17 млрд долларов с долей 34,3% (было — 2,44 млрд долларов, 42,3%), Китая — 1,95 млрд долларов c долей 30,9% (1,26 млрд долларов, 21,9%) и Казахстана — 715,2 млн долларов с долей 11,3% (721,5 млн долларов, 12,5%).
«Газета.uz» ранее рассказывала, чем Узбекистан торговал в 2023 году.