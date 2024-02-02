Экологи в январе проверили Ташкентскую тепловую электростанцию (ТашГРЭС) на предмет вредных выбросов в воздух и почву. Установленный ущерб оценен в 1 млрд сумов, сообщили в Минэкологии. ТЭС в качестве основного топлива использует газ, но иногда сжигает мазут, из-за чего столицу накрывает смог.

Выставка «Тоннель памяти», посвящённая движению джадидизма и памяти его лидеров-реформаторов Бехбуди, Фитрата и Чулпана, проходит в Галерее НБУ. Она демонстрирует, к чему приводят молчание и общественная «амнезия», а также рассказывает, почему историю нужно помнить, а не переписывать.

В субботу на территорию Узбекистана начнётся вынос новой порции влажного воздуха. В воскресенье местами ожидаются осадки в виде дождя или снега и туман. Дневная температура будет в пределах +3…+8 градусов, ночная — 0…-5 градусов.

В декабре два сотрудника ППС в Ташкенте задержали 12-летнего мальчика за использование пиротехники. Он получил травму головы, когда его силой заталкивали в служебное авто. По словам матери, у пострадавшего теперь психологическая травма, а также периодически наблюдается носовое кровотечение.

Председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана Алишер Хаджаев освобождён от должности. Он занимал этот пост с 2005 года. Теперь на должность главы НТРК назначен Абдурашид Джурабаев, экс-глава секретариата премьер-министра.

Экс-хоким Ташкента и предприниматель Джахонгир Артыкходжаев в рамках бизнес-марафона ответил на вопросы молодёжи о бизнесе. «Мой покойный отец очень боялся того, что я буду заниматься бизнесом. Говорил, что я в один день сяду в тюрьму», — рассказал он.

Женщина и её дочь получили травмы, когда водитель автобуса №52 в Ташкенте поочерёдно зажал их дверьми. В «Тошшахартрансхизмат» сообщили об увольнении водителя.

Бывший ректор ТГЭУ и Туринского политехнического университета в Ташкенте Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

Компания To‘palang HPD Holding в ходе реконструкции канала Денов-Новкат в Кашкадарье вырубила 150 деревьев. Ущерб оценён в 1,1 млрд сумов.

Президент Узбекистана обсудил развитие металлургических предприятий — Навоийского и Алмалыкского ГМК, Узметкомбината и «Навоиурана». Глава НГМК сообщил, что запасы золота выросли на 1000 тонн, АГМК планирует увеличить добычу меди до 170 тысяч тонн, а Узметкомбинат — снизить себестоимость на 20%.

В выходные движение к зонам отдыха в горах Чимгана в Ташкентской области (от Газалкента до Юсуфханы) будет односторонним, сообщила СБДД Узбекистана.

Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец перед матчем с Катаром в четвертьфинале Кубка Азии заявил, что его команда обладает рядом качеств, о которых сопернику стоит беспокоиться. «Я буду доволен, если мои игроки выйдут на поле и отдадут все силы, нам нечего терять», — сказал он.

В законе о статусе педагога прописан запрет на привлечение их к благоустройству, сельхозработам, сбору сведений о долгах населения и занятости выпускников, а также на принуждение к покупке товаров и услуг. Участие в организации выборов и переписи населения — добровольное и оплачиваемое.

Рынок недвижимости Узбекистана находится на заре развития, но тенденция «купить подешевле, чтобы продать подороже» уже меняется. Сегодня формируется спрос на умение эффективно использовать помещения. Почему это важно и как научиться это делать — в колонке аналитика недвижимости Дениса Соколова.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на заседании Евразийского межправсовета, отметил, что Узбекистан намерен расширить участие в многосторонних программах и проектах ЕАЭС. Он также выступил за выработку мер по полноценной работе зелёных коридоров и свободной торговле агропродукцией.

Во вновь создаваемом Международном центре цифровых технологий в течение пяти лет будет действовать специальный правовой режим для иностранных компаний. Предполагается, что это должно способствовать увеличению экспорта Узбекистаном IT-услуг.

Инспекторы по вопросам несовершеннолетних теперь смогут привлекать к ответственности за невыполнение обязанности по воспитанию детей, курение и употребление алкоголя в общественных местах. Инспекторы по вопросам женщин смогут оформлять административные дела за нарушение требований охранного ордера.

Гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов вошёл в топ-15 лучших шахматистов мира в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Восемь кинопремьер, театральные постановки, квизы, места для катания на коньках в столице, детские мастер-классы и шоу, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

В Бишкеке на ТЭЦ, которая обеспечивает теплом большую часть города, произошёл взрыв. Подача горячей воды жителям приостановлена, школы и детсады переведены на онлайн-обучение. Ситуацию под личный контроль взял президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

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