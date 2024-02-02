ТашГРЭС оштрафовали за загрязнение воздуха и почвы на 1 млрд сумов
Экологи в январе проверили Ташкентскую тепловую электростанцию (ТашГРЭС) на предмет вредных выбросов в воздух и почву. Установленный ущерб оценен в 1 млрд сумов, сообщили в Минэкологии. ТЭС в качестве основного топлива использует газ, но иногда сжигает мазут, из-за чего столицу накрывает смог.
«Молчать и видеть сны». В Ташкенте проходит выставка о джадидах
Выставка «Тоннель памяти», посвящённая движению джадидизма и памяти его лидеров-реформаторов Бехбуди, Фитрата и Чулпана, проходит в Галерее НБУ. Она демонстрирует, к чему приводят молчание и общественная «амнезия», а также рассказывает, почему историю нужно помнить, а не переписывать.
В воскресенье по Узбекистану снова ожидаются осадки
В субботу на территорию Узбекистана начнётся вынос новой порции влажного воздуха. В воскресенье местами ожидаются осадки в виде дождя или снега и туман. Дневная температура будет в пределах +3…+8 градусов, ночная — 0…-5 градусов.
Сотрудники ОВД в Ташкенте получили выговор за грубое обращение с 12-летним мальчиком. Детали инцидента
В декабре два сотрудника ППС в Ташкенте задержали 12-летнего мальчика за использование пиротехники. Он получил травму головы, когда его силой заталкивали в служебное авто. По словам матери, у пострадавшего теперь психологическая травма, а также периодически наблюдается носовое кровотечение.
Алишер Хаджаев уволен с поста главы Национальной телерадиокомпании
Председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана Алишер Хаджаев освобождён от должности. Он занимал этот пост с 2005 года. Теперь на должность главы НТРК назначен Абдурашид Джурабаев, экс-глава секретариата премьер-министра.
Джахонгир Артыкходжаев — о бизнесе, выборе между учёбой и работой, продвижении товара
Экс-хоким Ташкента и предприниматель Джахонгир Артыкходжаев в рамках бизнес-марафона ответил на вопросы молодёжи о бизнесе. «Мой покойный отец очень боялся того, что я буду заниматься бизнесом. Говорил, что я в один день сяду в тюрьму», — рассказал он.
Мать с дочерью пострадали из-за действий водителя автобуса в Ташкенте
Женщина и её дочь получили травмы, когда водитель автобуса №52 в Ташкенте поочерёдно зажал их дверьми. В «Тошшахартрансхизмат» сообщили об увольнении водителя.
Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана
Бывший ректор ТГЭУ и Туринского политехнического университета в Ташкенте Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
150 деревьев вырубили при реконструкции канала в Кашкадарье
Компания To‘palang HPD Holding в ходе реконструкции канала Денов-Новкат в Кашкадарье вырубила 150 деревьев. Ущерб оценён в 1,1 млрд сумов.
Президент обсудил проекты и развитие НГМК, АГМК, Узметкомбината и «Навоиурана»
Президент Узбекистана обсудил развитие металлургических предприятий — Навоийского и Алмалыкского ГМК, Узметкомбината и «Навоиурана». Глава НГМК сообщил, что запасы золота выросли на 1000 тонн, АГМК планирует увеличить добычу меди до 170 тысяч тонн, а Узметкомбинат — снизить себестоимость на 20%.
Движение транспорта на Чимгане в выходные будет односторонним
В выходные движение к зонам отдыха в горах Чимгана в Ташкентской области (от Газалкента до Юсуфханы) будет односторонним, сообщила СБДД Узбекистана.
«У нас есть качества, о которых Катару стоит беспокоиться» — главный тренер Узбекистана по футболу
Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец перед матчем с Катаром в четвертьфинале Кубка Азии заявил, что его команда обладает рядом качеств, о которых сопернику стоит беспокоиться. «Я буду доволен, если мои игроки выйдут на поле и отдадут все силы, нам нечего терять», — сказал он.
«Права и достоинство педагога — под защитой государства». Подписан закон о статусе педагога
В законе о статусе педагога прописан запрет на привлечение их к благоустройству, сельхозработам, сбору сведений о долгах населения и занятости выпускников, а также на принуждение к покупке товаров и услуг. Участие в организации выборов и переписи населения — добровольное и оплачиваемое.
Колонка: Как говорит недвижимость и зачем понимать её язык
Рынок недвижимости Узбекистана находится на заре развития, но тенденция «купить подешевле, чтобы продать подороже» уже меняется. Сегодня формируется спрос на умение эффективно использовать помещения. Почему это важно и как научиться это делать — в колонке аналитика недвижимости Дениса Соколова.
Узбекистан намерен расширить участие в программах и проектах ЕАЭС
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на заседании Евразийского межправсовета, отметил, что Узбекистан намерен расширить участие в многосторонних программах и проектах ЕАЭС. Он также выступил за выработку мер по полноценной работе зелёных коридоров и свободной торговле агропродукцией.
Создаётся Международный центр цифровых технологий
Во вновь создаваемом Международном центре цифровых технологий в течение пяти лет будет действовать специальный правовой режим для иностранных компаний. Предполагается, что это должно способствовать увеличению экспорта Узбекистаном IT-услуг.
Инспекторы по вопросам несовершеннолетних и женщин получили новые полномочия
Инспекторы по вопросам несовершеннолетних теперь смогут привлекать к ответственности за невыполнение обязанности по воспитанию детей, курение и употребление алкоголя в общественных местах. Инспекторы по вопросам женщин смогут оформлять административные дела за нарушение требований охранного ордера.
Нодирбек Абдусатторов — в топ-15 лучших шахматистов мира
Гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов вошёл в топ-15 лучших шахматистов мира в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Куда сходить на выходных в Ташкенте (3 и 4 февраля)
Восемь кинопремьер, театральные постановки, квизы, места для катания на коньках в столице, детские мастер-классы и шоу, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.
В Бишкеке произошёл взрыв на главной ТЭЦ, жители остались без горячей воды и отопления
В Бишкеке на ТЭЦ, которая обеспечивает теплом большую часть города, произошёл взрыв. Подача горячей воды жителям приостановлена, школы и детсады переведены на онлайн-обучение. Ситуацию под личный контроль взял президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
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