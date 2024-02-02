Законом, подписанным президентом Узбекистана 1 февраля, внесены поправки в Кодекс об административной ответственности, которыми инспекторы по вопросам несовершеннолетних и по вопросам женщин наделяются дополнительными полномочиями.

В преамбуле документа говорится, что отсутствие необходимых полномочий у инспекторов-психологов препятствует своевременному принятию мер по профилактике правонарушений, связанных с несовершеннолетними.

Кроме того, отмечено, что для усиления государственной защиты женщин, пострадавших от притеснения и насилия, требуется усилить ответственность инспекторов по вопросам женщин в вопросах, связанных с контролем исполнения охранных ордеров.

Инспекторы-психологи по вопросам несовершеннолетних наделены полномочиями, необходимыми для привлечения к административной ответственности виновных лиц за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, употребление табачной или алкогольной продукции в общественных местах, а также вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение.

Инспекторам по вопросам женщин предоставляется полномочие по оформлению административного правонарушения за невыполнение требований охранного ордера лицом, совершившим притеснение или насилие либо склонным к их совершению.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования, то есть со 2 февраля.