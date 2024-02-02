На берегах канала Денов-Новкат в Касбийском районе Кашкадарьинской области были срублены и раскорчёваны 150 деревьев, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Это произошло в ходе реконструкции канала компанией To‘palang HPD Holding. Ущерб природе оценён в 1,165 млрд сумов.

Для возмещения ущерба и привлечения виновных к ответственности документы направлены в прокуратуру Кашкадарьинской области.

Отметим, что в Узбекистане продолжает действовать мораторий на вырубку деревьев. Он был введён указом президента с 1 ноября 2019 года до 31 декабря 2020 года, но потом был объявлен бессрочным.