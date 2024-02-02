Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец на пресс-конференции 2 февраля прокомментировал предстоящий матч против Катара в четвертьфинале Кубка Азии.

«Как и в предыдущих этапах, нас ждёт непростой матч. Я сделал всё возможное, чтобы хорошо подготовить моих игроков к этой встрече. Мы верим в себя», — сказал 60-летний специалист.

Он дал высокую оценку дебюту 21-летнего полузащитника Диёра Холматова в предыдущем матче с Таиландом.

«По-моему мнению, Диёр Холматов провёл великолепный дебютный матч. Лично для меня это было сюрпризом для первого официального матча. Он смог проявить себя во время тренировок, особенно на сборах в Дубае. Он — супер. Но время покажет, сыграет ли он в завтрашнем матче или нет. Я пока обдумываю решение», — заявил он.

Наставник также остановился на вопросе о травмах игроков.

«Я ещё не встречался с командой сегодня. Надеюсь, у них всё хорошо. В плане травм почти ничего не изменилось. Что касается заболевших, то надеюсь, что им станет лучше», — отметил он.

Сречко Катанец подчеркнул, что его главной задачей является «максимальная подготовка команды».

«Мы вместе с ними уже 2,5 года. Я в них верю, как нужно сыграть против Катара. Мы должны быть хорошо организованы. У нас есть качества, о которых сопернику стоит беспокоится… Тактика ничего не значит… Результат зависит от игроков, от их качеств, созданных моментов и других аспектов… Мы уже достигли хорошей позиции, мы не потерпели поражений, мы очень мало пропустили. Они должны беспокоиться о нас так же, как и мы беспокоимся о них», — указал он.





Главный тренер заявил, что обладает хорошей группой футболистов, которые «должны быть уверены в себе». «Я буду доволен, если игроки выйдут на поле и отдадут все силы, нам нечего терять», — сказал Сречко Катанец.

Полузащитник Одилжон Хамробеков напомнил, что предстоящий соперник является действующим чемпионом и хозяином турнира.

«Они будут играть перед своими болельщиками. У них в команде есть опытные и талантливые игроки. Но мы с нашей командой также готовы к игре… У нас не возникнут сложности играть в футбол на стадионе, полном болельщиков. Мы сфокусированы на достижении хорошего результата», — отметил он.

Напомним, Узбекистан сыграет с Катаром 3 февраля в 20:30.