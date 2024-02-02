Водителя автобуса №52 в Ташкенте уволили из-за нарушения правил перевозки пассажиров, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

Сообщение об инциденте 1 февраля опубликовал Telegram-канал Tashkent_Land. Пострадавшая сообщила каналу: «Увидев мою дочь 13 лет, входящую в автобус, водитель резко дёрнул автобус (привёл в движение), и она почти упала и ударилась обо что-то в автобусе, затем водитель начал закрывать дверь, при этом ударив мою дочь ещё и дверью. А потом он её открыл. Затем я вошла, и водитель опять закрыл, ударив уже и меня дверью».

Женщина отметила, что после случившегося у ребёнка болит плечо, а у неё опухла кисть руки.

Трудовой договор с водителем А. А. был расторгнут в тот же день, сообщили в компании.

В «Тошшахартрансхизмат» также заверили, что усилили контроль за соблюдением водителями культуры обслуживания.

Пассажирам напомнили, что при нарушении водителями правит перевозки пассажиров они могут обращаться на «горячую» линию по номеру 1062 или сообщать об этом через приложение АТТО.