Президент Узбекистана 1 февраля подписал указ о создании Международного центра цифровых технологий (International Digital Technology Center — Enterprise Uzbekistan).
С 1 июня в центре в порядке эксперимента будет введён специальный правовой режим для иностранных компаний на срок до 5 лет.
Кроме того, на территории центра в порядке эксперимента вводится специальный правовой режим в следующих сферах:
- внедрение «регуляторной песочницы» по производству и испытанию инноваций, услуг и бизнес-продуктов в сфере цифровых технологий;
- таможенное дело и налогообложение;
- трудовые отношения;
- финансовая и банковская деятельность;
- обработка и защита персональных данных;
- оказание государственных услуг;
- защита интеллектуальной собственности;
- рассмотрение коммерческих и гражданских споров.
Министерство цифровых технологий назначено уполномоченным органом по внедрению специального правового режима.
Создание центра в документе обосновано задачами из Стратегии «Узбекистан-2030»: доведение объёма экспорта Узбекистаном IT-услуг до 5 млрд долларов, создание 100 тысяч рабочих мест и благоприятных условий для иностранных компаний в IT-парке с доведением количества их представительств до 1000.
В документе отмечается, что количество резидентов IT-парка достигло 1652, в том числе 426 — с участием иностранного капитала, ими произведены товары и услуги на 12,5 трлн сумов, а также осуществлён их экспорт на 422 млн долларов.