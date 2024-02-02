Президент Узбекистана 1 февраля подписал указ о создании Международного центра цифровых технологий (International Digital Technology Center — Enterprise Uzbekistan).

С 1 июня в центре в порядке эксперимента будет введён специальный правовой режим для иностранных компаний на срок до 5 лет.

Кроме того, на территории центра в порядке эксперимента вводится специальный правовой режим в следующих сферах:

внедрение «регуляторной песочницы» по производству и испытанию инноваций, услуг и бизнес-продуктов в сфере цифровых технологий;

таможенное дело и налогообложение;

трудовые отношения;

финансовая и банковская деятельность;

обработка и защита персональных данных;

оказание государственных услуг;

защита интеллектуальной собственности;

рассмотрение коммерческих и гражданских споров.

Министерство цифровых технологий назначено уполномоченным органом по внедрению специального правового режима.

Создание центра в документе обосновано задачами из Стратегии «Узбекистан-2030»: доведение объёма экспорта Узбекистаном IT-услуг до 5 млрд долларов, создание 100 тысяч рабочих мест и благоприятных условий для иностранных компаний в IT-парке с доведением количества их представительств до 1000.

В документе отмечается, что количество резидентов IT-парка достигло 1652, в том числе 426 — с участием иностранного капитала, ими произведены товары и услуги на 12,5 трлн сумов, а также осуществлён их экспорт на 422 млн долларов.