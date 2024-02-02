Бывший хоким Ташкента и предприниматель Джахонгир Артыкходжаев 1 февраля в рамках бизнес-марафона в Термезе поделился своим опытом бизнесмена с молодежью.

«Мой покойный отец очень боялся того, что я буду заниматься бизнесом. Говорил, что я в один день сяду в тюрьму. Я вошёл в бизнес молодым, многое было под запретом, было тяжёлое время… Без разницы, чем вы будете заниматься, главное — делайте это профессионально», — сказал он.

По его словам, многие молодые люди обращаются к нему с вопросом: «Учиться или заниматься бизнесом?»

«Это вопрос, на который очень сложно ответить. Что вы можете на это ответить? Если скажете „не учись, иди работай“, то вы можете направить по неправильному пути. Если скажете „учись“, то его семья ещё 5−6 лет может жить в мучениях…» — сказал он.

Бывший хоким считает, что, если человек хочет работать, то надо ответить на вопрос, что он планирует делать с деньгами. Некоторые отвечают, что купят автомобиль, потому что его друг купил машину. Другие говорят, что «будут классно одеваться, чтобы привлечь внимание девушек».

Джахонгир Артыкходжаев рассказал об эксперименте в рамках передачи Boriga baraka на телеканале Zo’r TV, где разыгрывают различные призы — от спичек до автомобиля с квартирой.

«Мы спрашивали участников, что они будут делать, если выиграют автомобиль. Отвечали, что будут с удовольствием ездить на нём. Мы говорили: „Но у тебя же есть дома машина“. Отвечали: „Ну и что? Будет две“. Другие говорили, что если выиграют автомобиль, то продадут его, чтобы решить свои проблемы, а некоторую часть вложили бы в бизнес. Вот те, кто так говорил, выигрывали автомобиль. А те, кто говорил, что ездили бы на двух автомобилях, не выиграли и ушли со спичками», — рассказал Джахонгир Артыкходжаев.

Предприниматель подчеркнул, что необходимо поставить конкретную цель и стремиться к ней, тогда возможен успех.

«У меня есть секрет. Я иду в квартиру, где никого нет, и сплю три часа в обед. После того, как просыпаюсь, приходят идеи. Я ни с кем не встречаюсь и сплю. Нужно немного войти в гипноз сна, ни с кем не общаться, тогда можно найти свою дорогу. Нужно знать, на что будете тратить деньги, и исходя из этого делать бизнес», — заявил бизнесмен.

Он также высказался о выборе боксёра Баходира Жалолова в качестве бренд-амбассадора компании Artel.

«Почему для [рекламы] кондиционеров был выбран Баходир Жалолов? Потому что это работа кондиционера, выдувание воздуха происходит через силу, мощь. То есть Баходир Жалолов — это мощь. Если я бы поставил туда красивую, хрупкую, молодую девушку, я бы не смог показать мощь кондиционеров», — пояснил предприниматель.

Джахонгир Артыкходжаев отметил, что при выборе рекламы и актёров этой рекламы нужно исходить из менталитета страны, региона, предпочтений его жителей, учитывать сезонные и другие факторы.

«Мне жаль, что небольшие производители в областях сдаются. Не бойтесь! Если товар не идёт на этом рынке, идите в Ташкент, в Самарканд, в крупные миллионные города. Обязательно найдётся клиент, у всего есть покупатель… Например, я произвожу пылесосы в Каракалпакстане, но ни один произведённый пылесос не продаю в Узбекистане. Выпускаю только для рынка России. Чтобы продавать в России, мне необязательно открывать завод в России… Через Каракалпакстан легче выйти в Россию с точки зрения логистики, а из Ташкента — далеко. Например, я выигрываю по 1200 долларов на каждом грузовике», — сказал он.

Бывший хоким Ташкента также ответил на вопросы представителей молодёжи, которые хотят начать свой бизнес, планируют расшириться, найти новый рынок или продвинуть продукцию.





В бизнес-марафоне также принимали участие основатель сети супермаркетов Korzinka.uz, основатель проектов M-Faktor, Deli и EduOn Хусан Мамасаидов, директор по продажам компании SAP, основатель Top Contact Center и BookCafe Лазиз Адхамов, основатель учебных центров Biznes-spiker и Cambridge Умид Ишмухаммедов, основатель компаний Yevropol и Alibazar Алишер Авазов.

Хокимият Сурхандарьи опубликовал полное видео встречи на YouTube.

Ранее Джахонгир Артыкходжаев заявил, что продал семь компаний, включая парк Magic City и сеть магазинов техники Mediapark. «Газета.uz» на основе открытых данных изучила, кому сейчас принадлежат эти компании.