В субботу на территорию Узбекистана начнётся вынос новой порции влажного воздуха, сообщил Узгидромет.

По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям, во второй половине дня — по Самаркандской, Джизакской областям и к вечеру — по Сырдарьинской области местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

В воскресенье осадки (дождь, снег) ожидаются местами по стране. Местами возможен туман.

Дневная температура на выходных будет в пределах +3…+8 градусов, ночная — 0…-5 градусов, местами — до 3 градусов.

3−4 февраля местами по стране возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

Погода в Ташкенте

В пятницу и субботу без осадков. Температура ночью будет в пределах −2…−4 градуса, днём — +4…+6 градусов.

В воскресенье возможны небольшие осадки (дождь, снег). Температура ночью будет в пределах 0…-2 градуса, днём +3…+5.

В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный с переходом западный 5−10 м/с.