На теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Бишкеке в ночь на 2 февраля произошла авария, полностью приостановлена подача горячей воды жителям города, сообщило Министерство энергетики Кыргызстана. Эта ТЭЦ обеспечивает теплом большую часть города.

По данным ведомства, авария случилась около 3:00, на ТЭЦ взорвался один из котлов. Пожар несколько часов тушили шесть пожарных расчётов.

В результате взрыва пострадали пять человек, работавших на ТЭЦ, состояние двоих из них оценивается как крайне тяжёлое. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища и верхних дыхательных путей.

Ограничения по теплу и горячей воде коснулись 66% жителей города, сообщает 24.kg со ссылкой на мэрию Бишкека. Всего аварийные отключения затронули 2493 многоквартирных жилых дома, 60 тысяч квартир остались без отопления.

Городские школы и детские сады перевели на онлайн-обучение до 5 февраля.

Глава МЧС Кыргызстана Бообек Ажикеев заявил, что власти рассматривают несколько версий аварии, в том числе диверсию, так как на ТЭЦ, по его словам, «предварительно было несколько хлопков». Возможны и техногенные причины аварии, добавил он.

Минэнерго создало оперативный штаб для выяснения причин аварии и пообещало устранить её в течение 2−3 дней. В МЧС заявили, что это займёт 5−7 дней. На ТЭЦ объявлен режим ЧС.

Из-за аварии глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров прервал визит в Казахстан, где он должен был принять участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, и вернулся в Бишкек. В сентябре прошлого года он грозил чиновникам немедленным увольнением, если во время отопительного сезона произойдут аварии.

ТЭЦ также посетил президент Кыргызстана Садыр Жапаров и проинспектировал ход восстановительных работ. Он взял ситуацию под личный контроль и поручил в кратчайшие сроки устранить последствия аварии.

Акылбек Жапаров и Садыр Жапаров (в центре) на ТЭЦ. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана.

По данным Кыргызгидромета, в ближайшую неделю в Бишкеке температура воздуха ночью будет варьироваться от -2 до -10 градусов, днём — от -2 до +5 градусов.