В социальных сетях распространилось видео, на котором двое сотрудников Патрульно-постовой службы МВД сначала общаются со школьником, а затем силой заталкивают его в свой служебный автомобиль. Мальчик сопротивляется и вскрикивает из-за предположительно полученной травмы, когда правоохранителям удаётся посадить его в машину.

«Газета.uz» поговорила с матерью пострадавшего Мадиной Раджабовой, которая рассказала детали произошедшего.

Инцидент произошёл 22 декабря на 2-м квартале Чиланзарского района рядом с домом №42. Мальчик просил, чтобы позвонили его родителям и не забирали в отделение, либо обратились в школу, которая находится рядом. Однако, как отмечает женщина, правоохранители отказались и забрали его.

В тот день примерно в 16:00 мать школьника пригласили в районный ОВД, ребёнок находился в кабинете отдела по делам несовершеннолетних.

«Сказали, что его задержали из-за пиротехники. Он у меня был в синяках и ссадинах. До этого утром я проводила с ним беседу, что пиротехника — это зло, это плохо, я немного растерялась и со злости спросила у него, откуда он взял пиротехнику. На что он мне ответил, что взял у одноклассников и они вместе с ними взрывали бомбочки. Я спросила, откуда у него синяки и ссадины. Ребёнок сказал, что один из сотрудников милиции, которые его забирали, засунул его в машину так сильно, что ударил его головой», — рассказала она.

Мать мальчика сообщила, что они написали объяснительную касательно использования пиротехники.

«Сотрудник сказал, что на меня повесят штраф на большую сумму. Я сказала, что у меня нет столько денег, я не могу оплатить такой большой штраф. Там не 1−2 млн сумов, была большая сумма. Я сказала, что ещё раз проведу беседу с ребёнком. Сотрудник сказал, что по-другому вопрос решить нельзя, что я буду платить штраф. Я сказала, что если буду платить штраф, то я напишу на сотрудников заявление из-за травмирования ребёнка», — заявила Мадина Раджабова.

По её словам, она состоит в «женской тетради» (база данных для выявления, решения и отслеживания проблем безработных женщин, которые нуждаются в социальной, экономической, правовой, психологической поддержке), из-за чего не может оплатить большой штраф.

«При оформлении они указали, что я состою в „женской тетради“, и на этом тему закрыли. Я спросила, где сотрудники ППС. Они сказали, что нужно приехать в РОВД и написать заявление, чтобы выдали записи камер, по которым можно узнать, кто привозил ребёнка», — отметила она.

Женщина сообщила, что в дальнейшем занималась здоровьем ребёнка, у которого «сейчас часто идёт из носа кровь и наблюдается головокружение».

«Плюс работа с детским психологом, которая говорит, что есть последствия этого случая. При виде милиции, ППС, когда они проезжают, он передёргивается и плачет, говорит: „Мама, я боюсь этих машин“ и вспоминает с ужасом тот день, когда я засовывали в машину и ударили головой. Хотя ребёнку 12 лет, он очень осознанный. Думаю, из-за того, что его ударили головой, наблюдаются эти последствия с кровотечением и головокружением. Так как около года назад у него уже было сотрясение мозга, поэтому мы были аккуратны с ним», — заявила Мадина Раджабова.

Женщина сообщила, что не стала сразу писать заявление на сотрудников ОВД из-за «страха перед большим штрафом». По её словам, домком дома, рядом с которым произошёл инцидент, выразила готовность дать показания и рассказать, что произошло в тот день.

Мать пострадавшего решила найти свидетелей, смогла добыть запись и в итоге решила написать заявление, чтобы сотрудников привлекли к ответственности.

Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова сообщила «Газете.uz», что взяла дело под свой контроль. По её словам, сотрудники пытались силой затолкать ребёнка в служебную машину и обращались с ним грубо и неподобающе. В результате ребёнок повредил голову и попал в состояние сильного эмоционального страха.

В отношении сотрудников органов внутренних дел Ш. М. и А. О. была проведена служебная проверка. Они получили выговор за грубое обращение с ребёнком и нарушение кодекса профессиональной этики МВД.

«Подобные действия сотрудников правоохранительных органов против интересов детей абсолютно неприемлемы, поэтому необходимо строго пресекать их в соответствии с законом», — сказала Сурайё Рахмонова.

В настоящее время по запросу детского омбудсмана Ташкентская городская прокуратура изучает действия сотрудников, чтобы дать им правовую оценку.

В ГУВД Ташкента «Газете.uz» сообщили, что сотрудники органов внутренних дел прибыли на место после того, как их вызвали по номеру 102 из-за взрывов пиротехники в районе. Все дети сбежали, за исключением одного мальчика. В ГУВД отметили, что школьник оскорбил правоохранителей, а при осмотре у него обнаружилась пиротехника.

Для выяснения его личности сотрудники пытались отвезти его в ОВД, но мальчик оказывал сопротивление, заявили в ГУВД. Позже со школьником поговорил инспектор-психолог, который указал на его «трудный характер». В присутствии матери ему объяснили, что он совершил правонарушение, отметили в ведомстве.

В связи с тяжёлым семейным положением в отношении законного представителя ребёнка, то есть матери, не был составлен административный протокол. Кроме того, была проведена служебная проверка в отношении сотрудников, которые получили выговор за грубое обращение с ребёнком, отметили в ГУВД.