Узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов вошёл в топ-15 лучших шахматистов мира в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по итогам января.

19-летний шахматист за месяц поднялся с 22-го на 15-е место в таблице, а его рейтинг Эло вырос с 2727 до 2744. Нодирбек Абдусатторов стал первым шахматистом в истории Узбекистана, который достиг такого рейтинга. У 17-го чемпиона мира по шахматам Рустама Касымжанова максимальный рейтинг достигал 2715 в мае 2015 года, однако он поднимался до 11-го места в таблице.

В январе Нодирбек Абдусатторов выступил в супертурнире Tata Steel Chess с элитными шахматистами, где за 13 туров одержал шесть побед, пять раз сыграл вничью и потерпел два поражения. «Газета.uz» рассказывала, как сложился для узбекистанца этот турнир.

18-летний Жавохир Синдаров поднялся на 35-е место в мире с рейтингом 2701, хотя не проводил официальных партий в прошлом месяце.

Рустам Касымджанов (2687) занимает 47-е против 49-го места месяцем ранее, хоть и рейтинг снизился на один пункт.

Чемпион шахматной олимпиады 20-летний Нодирбек Якуббоев (2661) также не проводил партий, из-за чего опустился на 76-е место (-1).