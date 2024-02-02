Президент Шавкат Мирзиёев 1 февраля ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

Встреча прошла при участии руководителей Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК), Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), Узбекского металлургического комбината (Узметкомбината) и госпредприятия «Навоиуран», а также премьер-министра Абдуллы Арипова, вице-премьера Джамшида Кучкарова и других.

По данным пресс-службы президента, за последние годы в эти четыре предприятия инвестировано 7,4 млрд долларов. В результате объем производства золота вырос на 23%, меди — на 41%, серебра — на 60%. На НГМК освоены 4 новых месторождения и введены в эксплуатацию 3 завода. Производство также увеличилось на Узметкомбинате и «Навоиуране».

В целом за последние 6 лет доля этих предприятий в общем объёме промышленности выросла с 10 до 17%, а в доходах бюджета — с 11 до 25%.

Отмечается, что Узбекистан поставил перед собой цель увеличения объёма экономики в 2 раза до 2030 года. Президент обсудил повышение эффективности этих компаний на фоне растущей конкуренции в мире.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость трансформации комбинатов с привлечением зарубежных экспертов, уделив особое внимание внедрению цифровых решений и «зелёных» технологий.

Он поставил задачи по оптимизации операционных расходов и энергопотребления, сокращению себестоимости, повышению производительности труда на комбинатах, внедрению показателей эффективности (KPI) в деятельность руководящих сотрудников и специалистов.





Председатель правления НГМК Кувандик Санакулов в интервью «Узбекистан 24» сообщил, что перед комбинатом стоит задача произвести продукцию дополнительно на 150 млн долларов, а также провести цифровизацию и трансформацию.

По его словам, в 2024 году НГМК выплатит в бюджет государства 45 трлн сумов в виде налогов и дивидендов, что на 20,6% больше прошлого года (37,3 трлн сумов).

«Президент также тщательно ознакомился с инвестиционной деятельностью комбината, а также поинтересовался тем, какие геологоразведочные работы проводятся, какие резервы. Предварительные расчёты показывают, что к сегодняшними нашим запасам добавляется ещё 1000 тонн золота», — сказал Санакулов.





Глава АГМК Абдулло Хурсанов сообщил, что президент поручил ускорить инвестиционные проекты, а также начать строительство медно-обогатительной фабрики не позже 1 июля, а до 1 марта завершить «инжиниринговый, базовый проект».

Комбинат планирует увеличить производственные мощности со 148 тысяч до 170 тысяч тонн меди в год (до 2025 года планировалось довести до 400 тысяч) за счёт отделения увеличения уровня отделения металлов. Также намечено увеличить выплаты в бюджет с 15 трлн до 19 трлн сумов, а объём производства — свыше 39 трлн сумов.





Гендиректор Узметкомбината Рашид Пирматов заявил, что президент поручил снизить себестоимость продукции на 20% по сравнению с 2023 годом. Для этого планируется повысить операционную эффективность, энергоэффективность, оптимизировать организационные вопросы.

По его словам, есть все возможности для «безоговорочного исполнения» поставленных задач главы государства, включая трансформацию предприятия.





Заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии и гендиректор «Навоиурана» Жамол Файзуллаев сообщил, что в 2024 году планируется резко увеличить объём геологоразведочных работ и провести геологоразведку на площади свыше 1 млн метров, а также буровые работы на площади 3,8 млн метров для добычи урана.

Кроме того, планируется увеличить производство урана в 1,5 раза, а также снизить его себестоимость на 20,1%.