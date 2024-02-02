Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил на заседании Евразийского межправительственного совета 2 февраля в Алматы в Казахстане.

В мероприятии также приняли участие главы правительств Беларуси Роман Головченко, Казахстана Алихан Смаилов, России Михаил Мишустин, а также первый заместитель главы Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касималиев.

Глава правительства Узбекистана отметил, что план совместных мероприятий с Евразийской экономической комиссией на 2021−2023 годы реализован в полном объёме, благодаря чему «сформированы новые точки роста и возможности для дальнейшего развития экономического партнёрства».

«Предлагаем приступить к формированию нового программного документа на очередной период, предусматривающего расширение практического участия Узбекистана в многосторонних программах и проектах Евразийского экономического союза», — сказал Абдулла Арипов.

Премьер-министр напомнил, что Узбекистан подключился к отраслевым проектам ЕАЭС в сфере упрощения трансграничных процедур и мультимодальных перевозок, климатической повестки и электронной коммерции.

«Хочу подчеркнуть, что для Узбекистана важно обеспечить достижение реальных результатов взаимодействия с ЕАЭС в статусе наблюдателя», — отметил Абдулла Арипов.

В своём выступлении премьер-министр также предложил странам ЕАЭС обеспечить полноценное функционирование режима свободной торговли сельхозпродукцией.

«Предлагаем провести консультации на уровне наших профильных министров с выработкой конкретных мер по обеспечению полноценного функционирования зелёных коридоров и свободной торговли сельхозпродукцией без применения тарифных и нетарифных ограничений», — сказал Абдулла Арипов.

По мнению премьера, уровень взаимодействия Узбекистана и стран ЕАЭС в этой сфере «все ещё не позволяет оперативно реагировать на угрозу продовольственной безопасности».

Абдулла Арипов также предложил подписать между Узбекистаном и ЕАЭС документ об электронном обмене информацией о товарах и средствах перемещения в международных перевозках.