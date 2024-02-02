В ближайшие выходные движение автомобилей к зонам отдыха в горах Чимгана в Бостанлыкском районе Ташкентской области будет односторонним, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

Схема движения будет аналогичной той, которая организовывалась в новогодние дни. Одностороннее движение будет налажено от развязки на пересечении дорог 4Р12 «Ташкент — Чарвак» и 4Р6 «Ташкент — Чирчик — Чимган» (после Газалкента, ведёт к зонам отдыха Amirsoy, «Чимган» и «Бельдерсай») до пересечения дорог 4Р6 и 4Р10 (Юсуфхана).

Ранее Узгидромет сообщал, что с 1 по 5 февраля в Ахангаранском, Бостанлыкском и Паркентском районах (Чаткальская горная система) Ташкентской области, а также Папском районе Наманганской области будет лавиноопасно.