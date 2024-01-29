Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник поручил вице-премьеру Ачилбаю Раматову и другим руководителям подготовить предложения для решения проблемы пробок в Ташкенте. «Все руководители должны сделать своим главным принципом девиз „Город для пешеходов“», — заявил президент.

Президент объявил выговоры и дал последние предупреждения министру транспорта Илхому Махкамову, его первому заместителю Маманбию Омарову, начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову и главе «Тошшахартрансхизмат» Анвару Джураеву.

Шавкат Мирзиёев также указал на отсутствие системы, которая контролировала бы соблюдение единого облика улиц, а также участившиеся случаи установки парковочных барьеров вокруг домов. Он поручил создать комиссию для упорядочения незаконных построек, а также разработать генпланы 470 городов и посёлков.

Президент поручил премьер-министру решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года. Кроме того, поручено разработать механизмы по снижению вреда экологии от большегрузов, автомобилей старше 10 лет и использования топлива ниже стандарта Евро-4.

Текущие условия в строительстве вынуждают застройщиков работать в «тени», завышать стоимость объекта, а коррупция охватила все процессы, связанные с проектированием, тендером, строительством и приёмкой объекта, заявил президент. В сфере теперь вместо «ресурсного» метода будет внедрён «объёмный».

В терминале вылета международного аэропорта Ташкента открылся отель с 24 номерами. Внутри каждого есть система индивидуального приглашения на посадку, односпальная кровать, вешалка и столик. Интерьер оформлен по проекту художника Бобура Исмаилова. Фоторепортаж «Газеты.uz».

Президент объявил о назначении Адиза Бобоева председателем Счётной палаты Узбекистана, а Мехриддин Абдуллаев получил повышение до первого заместителя. Должность главы Счётной палаты пустовала почти пять лет.

Работа управляющих компаний во многих случаях неудовлетворительная. Жители 20 тысяч многоэтажных домов недовольны их работой, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент высказался об экологических проблемах в Узбекистане, отметив высокий уровень выбросов в атмосферу в Ташкенте. Он поручил ввести экологический рейтинг регионов, установить пылегазоочистное оборудование на предприятиях и цементных заводах, создать «зелёный пояс» вокруг столицы и другое.

Премьер-министр Узбекистана по поручению президента должен решить, соответствуют ли должности хокимы 16 районов, где в прошлом году не было построено ни одного многоэтажного дома.

Президент Узбекистана озвучил меры по превращению строительной отрасли в «сферу без коррупции». Для этого с 1 июля все контракты в строительстве будут оцифрованы, работы подрядчиков будут финансировать только на основании ЭСФ и будут приняты другие меры. При Минстрое также создаётся проектный офис.

Общественный транспорт в Узбекистане всё ещё не стал системой, оказывающей качественные услуги населению, заявил президент. «Охват всего в 25% — это оценка, данная системе», — сказал он.

Президент поручил при покупке автобусов больше внимания уделять их пассажировместимости, а также ускорить меры по увеличению числа вагонов метро Ташкента. Население будут поощрять переходить на электромобили.

Рост рождаемости в Узбекистане в 2023 году составил 3,2% и, таким образом, вернулся к прежним значениям после пика в 2021 году, тогда рост составил 7,5%. Среди рожениц стало чуть меньше юных (до 25 лет) и немного больше зрелых женщин, среди отцов, напротив, увеличилось число молодых.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на Форуме инвесторов Центральной Азии и ЕС заявил, что необходимо вкладывать гораздо больше средств в физические связи между этими регионами, «чтобы мы могли преодолеть прошлые зависимости и найти альтернативу для энергетики и цепочек поставок».

Европейские и международные фининституты выделят €10 млрд на устойчивое транспортное сообщение Евросоюза и Центральной Азии. Инвестиции направят на развитие Транскаспийского транспортного коридора, чтобы грузы по нему могли проходить в течение 15 дней.

Европейский инвестиционный банк будет софинансировать транспортные проекты в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане на €1,5 млрд.

Осадки в Узбекистане продлятся до середины недели, их интенсивность постепенно уменьшится. В среду и четверг ожидается понижение температуры.

Узбекистанский шахматист Нодирбек Абдусатторов разделил 3−4-е место на супертурнире Tata Steel, в конце уступив лидерство и проиграв партию в тай-брейке. Тем не менее, он прибавил 17 пунктов рейтинга и теперь войдёт в топ-15 шахматистов мира. «Газета.uz» рассказывает, как он выступил на турнире.

В мире

Целый ряд стран, включая США, Британию, Германию и Японию, на время прекратили финансирование агентства ООН по палестинским беженцам после того, как сотрудников организации обвинили в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября. Глава ООН сообщил о начале расследования.

Глава Евросовета Шарль Мишель отказался участвовать в июньских выборах в Европарламент и планирует остаться на своём посту. Он сообщил, что пересмотрел планы из-за «резкой реакции» на его решение о досрочном уходе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об уходе с поста, который он занимал с 2021 года. Он возглавит правящую партию, чтобы подготовить её к парламентским выборам осенью 2024 года.

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