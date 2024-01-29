«Город должен быть для пешеходов, а автомобиль стать роскошью» — президент
Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник поручил вице-премьеру Ачилбаю Раматову и другим руководителям подготовить предложения для решения проблемы пробок в Ташкенте. «Все руководители должны сделать своим главным принципом девиз „Город для пешеходов“», — заявил президент.
Выговоры министру транспорта, главе СБДД и другим
Президент объявил выговоры и дал последние предупреждения министру транспорта Илхому Махкамову, его первому заместителю Маманбию Омарову, начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову и главе «Тошшахартрансхизмат» Анвару Джураеву.
Президент — о парковочных барьерах, отсутствии единого облика улиц и генпланов городов
Шавкат Мирзиёев также указал на отсутствие системы, которая контролировала бы соблюдение единого облика улиц, а также участившиеся случаи установки парковочных барьеров вокруг домов. Он поручил создать комиссию для упорядочения незаконных построек, а также разработать генпланы 470 городов и посёлков.
Президент поручил с 2025 года окончательно отказаться от бензина Аи-80
Президент поручил премьер-министру решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года. Кроме того, поручено разработать механизмы по снижению вреда экологии от большегрузов, автомобилей старше 10 лет и использования топлива ниже стандарта Евро-4.
В строительстве вместо «ресурсного» метода будет применяться «объёмный» — президент
Текущие условия в строительстве вынуждают застройщиков работать в «тени», завышать стоимость объекта, а коррупция охватила все процессы, связанные с проектированием, тендером, строительством и приёмкой объекта, заявил президент. В сфере теперь вместо «ресурсного» метода будет внедрён «объёмный».
В международном аэропорту Ташкента открылся отель для пассажиров (+ фото)
В терминале вылета международного аэропорта Ташкента открылся отель с 24 номерами. Внутри каждого есть система индивидуального приглашения на посадку, односпальная кровать, вешалка и столик. Интерьер оформлен по проекту художника Бобура Исмаилова. Фоторепортаж «Газеты.uz».
Адиз Бобоев назначен председателем Счётной палаты
Президент объявил о назначении Адиза Бобоева председателем Счётной палаты Узбекистана, а Мехриддин Абдуллаев получил повышение до первого заместителя. Должность главы Счётной палаты пустовала почти пять лет.
Президент назвал работу управляющих компаний неудовлетворительной
Работа управляющих компаний во многих случаях неудовлетворительная. Жители 20 тысяч многоэтажных домов недовольны их работой, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Президент — о загрязнении воздуха, создании экологического рейтинга и «зелёного пояса» вокруг Ташкента
Президент высказался об экологических проблемах в Узбекистане, отметив высокий уровень выбросов в атмосферу в Ташкенте. Он поручил ввести экологический рейтинг регионов, установить пылегазоочистное оборудование на предприятиях и цементных заводах, создать «зелёный пояс» вокруг столицы и другое.
Хокимам 16 районов грозит увольнение
Премьер-министр Узбекистана по поручению президента должен решить, соответствуют ли должности хокимы 16 районов, где в прошлом году не было построено ни одного многоэтажного дома.
Как строительство превращать в «сферу без коррупции»
Президент Узбекистана озвучил меры по превращению строительной отрасли в «сферу без коррупции». Для этого с 1 июля все контракты в строительстве будут оцифрованы, работы подрядчиков будут финансировать только на основании ЭСФ и будут приняты другие меры. При Минстрое также создаётся проектный офис.
Цитата дня: «Охват общественным транспортом в 25% — это оценка системе»
Общественный транспорт в Узбекистане всё ещё не стал системой, оказывающей качественные услуги населению, заявил президент. «Охват всего в 25% — это оценка, данная системе», — сказал он.
При покупке автобусов будут учитывать пассажировместимость, расширение парка вагонов метро ускорят
Президент поручил при покупке автобусов больше внимания уделять их пассажировместимости, а также ускорить меры по увеличению числа вагонов метро Ташкента. Население будут поощрять переходить на электромобили.
После всплеска рождаемости в 2021 году ежегодный прирост новорождённых стабилизировался
Рост рождаемости в Узбекистане в 2023 году составил 3,2% и, таким образом, вернулся к прежним значениям после пика в 2021 году, тогда рост составил 7,5%. Среди рожениц стало чуть меньше юных (до 25 лет) и немного больше зрелых женщин, среди отцов, напротив, увеличилось число молодых.
«Центральная Азия — краеугольный камень между Европой и Азией» — Жозеп Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на Форуме инвесторов Центральной Азии и ЕС заявил, что необходимо вкладывать гораздо больше средств в физические связи между этими регионами, «чтобы мы могли преодолеть прошлые зависимости и найти альтернативу для энергетики и цепочек поставок».
В транспортную взаимосвязанность Евросоюза и Центральной Азии инвестируют €10 млрд
Европейские и международные фининституты выделят €10 млрд на устойчивое транспортное сообщение Евросоюза и Центральной Азии. Инвестиции направят на развитие Транскаспийского транспортного коридора, чтобы грузы по нему могли проходить в течение 15 дней.
ЕИБ предоставит Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану почти €1,5 млрд на развитие транспорта
Европейский инвестиционный банк будет софинансировать транспортные проекты в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане на €1,5 млрд.
Осадки в Узбекистане продлятся до середины недели
Осадки в Узбекистане продлятся до середины недели, их интенсивность постепенно уменьшится. В среду и четверг ожидается понижение температуры.
В двух шагах от победы: как выступил шахматист Нодирбек Абдусатторов на турнире Tata Steel Chess
Узбекистанский шахматист Нодирбек Абдусатторов разделил 3−4-е место на супертурнире Tata Steel, в конце уступив лидерство и проиграв партию в тай-брейке. Тем не менее, он прибавил 17 пунктов рейтинга и теперь войдёт в топ-15 шахматистов мира. «Газета.uz» рассказывает, как он выступил на турнире.
В мире
Ряд стран приостановили финансирование агентства ООН по палестинским беженцам
Целый ряд стран, включая США, Британию, Германию и Японию, на время прекратили финансирование агентства ООН по палестинским беженцам после того, как сотрудников организации обвинили в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября. Глава ООН сообщил о начале расследования.
Шарль Мишель передумал досрочно уходить с поста главы Евросовета
Глава Евросовета Шарль Мишель отказался участвовать в июньских выборах в Европарламент и планирует остаться на своём посту. Он сообщил, что пересмотрел планы из-за «резкой реакции» на его решение о досрочном уходе.
Премьер-министр Грузии объявил об отставке
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об уходе с поста, который он занимал с 2021 года. Он возглавит правящую партию, чтобы подготовить её к парламентским выборам осенью 2024 года.
Спасибо, что читаете нас!