Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 29 января поручил ответственным руководителям подготовить и представить ему предложения по решению проблемы пробок в столице, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

По его словам, дорожное движение в Ташкенте становится большой проблемой. На некоторых улицах в будние дни средний трафик составляет 7−9 баллов, иногда доходит до 10 баллов, а на ряде улиц наблюдается двойная нагрузка. В результате в час пик дорога до места назначения занимает в два раза больше времени, отметил он.

Шавкат Мирзиёев поручил вице-премьеру Ачилбаю Раматову, Министерству транспорта и хокимияту Ташкента использовать системный подход и подготовить предложения по проблеме пробок, а затем представить их ему.

«Все руководители, отвечающие за градостроительство и дорожное движение, должны сделать своим главным принципом девиз „Город для пешеходов“. При этом общественный транспорт должен иметь всесторонний приоритет, а автомобили должны стать роскошью», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Несколько лет назад президент объявлял приоритет пешеходов и велосипедистов в системе дорожного движения: «Пешеходы — велосипедисты — общественный транспорт — личные автомобили». Несмотря на это, в городах Узбекистана вновь и вновь появляются проекты, которые противоречат этому заявлению.

«Газета.uz» посвятила большое количество материалов темам урбанистики, правильной организации дорожного движения и развития города. Можете ознакомиться с ними по ссылкам ниже: