Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 29 января объявил о кадровых изменениях в Счётной палате Узбекистана, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Адиз Музаффарович Бобоев, работавший заместителем министра экономики и финансов, назначен председателем Счётной палаты.

Заместитель главы Счётной палаты Мехриддин Раззокович Абдуллаев получил повышение до первого заместителя. С сентября 2020 года этот пост занимал Баходир Турабов.

Примечательно, что должность председателя Счётной палаты остаётся вакантной почти пять лет — с марта 2019 года. Последним руководителем палаты был Музраф Икрамов, который сейчас работает заместителем министра юстиции.

Сенат в рамках своих полномочий рассматривает и одобряет по представлению президента кандидатуру председателя Счётной палаты. Это предусмотрено обновлённой Конституцией, но соответствующие поправки ещё не внесены в другие законодательные акты, поскольку одобренный 19 января закон ещё не подписал президент.

Адиз Бобоев

Адиз Бобоев (1972 г. р.) окончил Ташкентский государственный экономический университет (1993). Занимал должности экономиста 1-й категории, ведущего экономиста отдела антимонопольной и ценовой политики, а также другие посты в Финансовом управлении Бухарской области (1993−2007). Работал начальником отдела прогнозирования доходов Исполнительной дирекции Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов (2008−2010), замначальника отдела планирования и анализа доходов консолидированного бюджета Главного управления государственного бюджета (2010−2012), начальника Департамента финансового обеспечения проектов государственного развития и на других руководящих должностях в структуре Минфина.

Работал также заместителем министра экономического развития и сокращения бедности (2020−2023), а затем с февраля 2023 года — заместителем министра экономики и финансов.

Мехриддин Абдуллаев





Мехриддин Абдуллаев (1969 г. р.) с марта 2023 года занимал пост заместителя главы Счётной палаты.

С января 2020 года по март 2023 года работал председателем правления «Узбекнефтегаза». В 2017—2020 годы работал первым заместителем председателя Счётной палаты Узбекистана. Выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1993) и Ташкентского государственного юридического института (2005).

Ранее, с 2016 года, работал первым заместителем хокима Бухарской области по административным вопросам, координации деятельности правоохранительных органов, органов самоуправления и молодёжной политики, а после обновления структуры управления хокимиятов в 2017 году — первым заместителем хокима области по вопросам экономики и предпринимательства.

В 2010—2012 годах был исполнительным директором внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов, в 2012—2015 годах — заместителем министра финансов, в 2015—2016 годах — исполнительным директором Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов.

В 2006—2010 годах работал первым заместителем председателя правления Национального банка Узбекистана, в 2003—2006 годах — начальником главного управления Центрального банка по Бухарской области.