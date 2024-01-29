Глава Евросовета Шарль Мишель отказался от своих планов досрочно оставить пост председателя Евросовета, чтобы принять участие в выборах в Европейский парламент летом 2024 года. Об этом политик сообщил на своей Facebook-странице.

«Я не буду баллотироваться на европейских выборах. Я буду прилагать все усилия выполнению текущих обязанностей с непоколебимой решимостью, пока они не завершатся», — написал он.

О своём намерении участвовать в выборах в Европарламент глава Евросовета заявил в начале января. Это означало, что ему пришлось бы покинуть свой пост досрочно. Если бы лидеры европейских стран не согласовали преемника в срок, место Мишеля мог занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам Мишеля, пересмотреть планы его побудила «резкая реакция» на решение.

«Мой выбор вызвал пристальное внимание средств массовой информации и спекуляции. Кое-что я предвидел, учитывая беспрецедентный характер моего подхода. Но это также привело к резкой реакции — не внутри Европейского совета, а за его пределами», — отметил Мишель.

Он также добавил, что не хочет, чтобы его решение отвлекало от миссии ЕС или как-либо навредило единству в Евросоюзе.

Срок полномочий Мишеля в качестве главы Евросовета заканчивается в ноябре 2024 года.

Bloomberg отмечает, что предполагаемый уход Мишеля застал дипломатов ЕС «врасплох» в тот момент, когда «блок изо всех сил пытается обойти» вето Орбана на пакет помощи Украине в 50 млрд долларов. Следующая встреча лидеров ЕС по этому вопросу состоится 1 февраля.