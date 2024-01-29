Форум инвесторов Global Gateway («Глобальный шлюз») по транспортному сообщению между Европейским союзом и Центральной Азией открылся 29 янврая в Брюсселе, он продлится два дня, сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

В мероприятии принимают участие делегации правительств стран Центральной Азии во главе с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым, министрами транспорта Казахстана Маратом Карабаевым и Таджикистана Азимом Иброхимом, заместителем директора Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Батыром Аннаевым.

В форуме также участвует верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Открывая форум, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис объявил, что европейские и международные финансовые институты, присутствующие на форуме, выделят 10 млрд евро на поддержку и инвестиции в устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии. В течение двух дней участники обсудят инвестиции для превращения Транскаспийского транспортного коридора в эффективный мультимодальный маршрут, соединяющий Европу и Центральную Азию. Стороны намерены сделать так, чтобы грузы могли проходить по этому коридору за 15 дней.

Транскаспийский транспортный коридор, также называемый Срединным коридором, связывает страны Азии через акваторию Каспийского моря со странами Европы и пролегает, в частности, через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Этот путь является альтернативой сухопутным маршрутам, проходящим через территорию России, Беларуси и Польши.

«Вторжение России в Украину подчеркнуло безотлагательность поиска альтернативных, надёжных и эффективных торговых путей между Европой и Азией, которые не будут проходить через Россию. Помимо открытия новых возможностей для бизнеса, развитие транспортного сообщения также является средством укрепления региональной интеграции и экономического развития Центральной Азии. Вот почему Форум инвесторов фокусируется на транспортных связях, которые соответствуют всем аспектам устойчивого развития и принципам надёжной связи Global Gateway», — говорится в сообщении ЕК.

Обязательство в размере 10 млрд евро — это сочетание текущих и запланированных инвестиций, которые, после консультаций с международными партнёрами, присутствующими на форуме, Европейская комиссия предполагает мобилизовать для устойчивого развития транспорта в Центральной Азии в краткосрочной перспективе.

В первый день форума было принято несколько обязательств в рамках общей суммы в 10 млрд евро. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в лице своего вице-президента Терезы Червиньской подписал меморандумы о взаимопонимании на общую сумму 1,47 млрд евро с правительствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также Банком развития Казахстана. Эти кредиты станут возможными благодаря гарантиям, предоставленным Европейской комиссией, отмечается в сообщении.

Позже сегодня Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в лице его вице-президента Марка Боумана подпишет меморандум о взаимопонимании с Казахстаном с инвестиционным портфелем на сумму 1,5 млрд евро, при этом проекты по развитию транспортных связей в Центральноазиатском регионе уже находятся в стадии подготовки.

«Форум инвесторов является важной вехой в партнёрстве ЕС и Центральной Азии, объединяя государственных и частных инвесторов из обоих регионов, чтобы дать толчок работе над Транскаспийским транспортным коридором, который свяжет Европу и Центральную Азию быстрым, безопасным и устойчивым способом. Эта амбициозная транспортная сеть будет способствовать экономическому росту, созданию местных рабочих мест и региональной интеграции», — отметил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

«Чтобы быть лучше подготовиться к решению сегодняшних проблем, как Европе, так и Центральной Азии необходимо укрепить устойчивость и диверсифицировать свои политические и экономические отношения. Сегодняшний Форум инвесторов является важным шагом в этом направлении», — подчеркнул Жозеп Боррель.