28 января завершился ежегодный шахматный супертурнир Tata Steel Chess, проходящий в голландском городе Вейк-ан-зее. Болельщики из Узбекистана внимательно следили за игрой гроссмейстера Нодирбека Абдусатторова, который стал вице-чемпионом этого турнира в 2023 году. Тренер по шахматам Георгий Шванов рассказал, как сложился его путь в этом году.

В прошлом году узбекистанец (2713 в рейтинге FIDE, 22-е место в мире), впервые участвуя в Tata Steel Chess, отметился четырьмя победами, в том числе, над экс-чемпионом и обладателем наивысшего рейтинга в мире Магнусом Карлсеном (2830). Лишь поражение в последнем туре помешало ему занять первое место и оставило с серебром.





В этом году Карлсен пропустил турнир. Также, в отличие от Tata Steel Chess 2023, не играли американские гроссмейстера, входящие в топ-10 мира — Фабиано Каруана (2-е место, 2804) и Уэсли Со (7-е место, 2757). С другой стороны, интерес придавало первое выступление Дин Лиженя в звании чемпиона мира, а также его соперника по матчу за корону, россиянина Яна Непомнящего.

Кроме них должны были проявить себя участники турнира претендентов 2024 года — Видит Сантош Гуджрати (14-е место, 2742), Гукеш Доммараджу (25-е место, 2725), Рамешбабу Прагнанандха (13-е место, 2743) из Индии и Алиреза Фирузджа из Франции (6-е место, 2759). На подступах к топ-10 находились молодые гроссмейстера Пархам Магсудлу из Ирана (15-е место, 2740), Вэй И из Китая (16-е место, 2740) и Нодирбек Абдусатторов.





Турнир в Вейк-ан-зее традиционно собирает неровный состав — помимо сильнейших шахматистов мира, участвуют лучшие голландские игроки, победители прошлогоднего отборочного турнира, а также временами — сильнейшие шахматистки. Таким образом, во второй половине рейтинг-листа находились Йорден Ван Форест (2682), Макс Вармердам (2625, оба — Нидерланды), Александр Донченко (2643, Германия) и чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2549, Китай).

Нодирбек начал турнир с боевых ничьих против Гукеша и Прагнанадхи. В партии с Гукешем соперники продемонстрировали одну из лучших дебютных разработок на турнире — длинный форсированный вариант, приведший к равной позиции с необычным соотношением фигур.

В третьем туре ему попался Магсудлу, до того проигравший Фируздже. Нодирбек почувствовал, что соперник не в форме, и чёрными разыграл гамбит Адхибана — острый вариант, впервые на высоком уровне встретившийся в партии матча Узбекистан — Индия 2 на шахматной олимпиаде 2022 года. В какой-то момент Нодирбек сбился с подготовки, и его позиция стала объективно проигранной. Однако Пархам Магсудлу грубо ошибся, чёрные получили большую компенсацию за пожертвованную фигуру, и узбекистанский шахматист уверенно добился победы матовой атакой с красивой жертвой ладьи.





Спокойно сыграв вничью с Фирузджей, Абдусатторов собирался развить успех, играя белыми с Вэй И. C начала партии Нодирбек владел небольшим, но устойчивым перевесом. На 31 ходу он недооценил сильного ответа чёрных, и хотя партия продолжалась ещё больше 30 ходов, соперник защищался грамотно и добиться победы было невозможно. С другой стороны, и при правильном продолжении на 31 ходу о решающем преимуществе речь не шла, и партия также могла закончиться вничью.

Отдохнув с помощью лёгкой ничьи с Дином Лиженем (чемпион мира на протяжении всего турнира был не в форме и не стал рисковать), Нодирбек вышел белым цветом на лидировавшего на тот момент Аниша Гири. В неясной и примерно равной позиции один неточный ход голландца лишил чёрных возможностей контригры, оставив в пассивной защите со слоном, которому было не на что нападать — все фигуры Нодирбека стояли на полях противоположного цвета. Узбекистанский шахматист действовал грамотно и сильно, и его игра в этой победной партии может служить хорошим учебным примером.

Ян Непомнящий. Фото: Jurriaan Hoefsmit.



В восьмом туре соперником Нодирбека стал Ян Непомнящий. Российский шахматист вышел на большую игру с жертвой пешки за долговременную позиционную компенсацию. Позиция чёрных не была проигранной, но им следовало аккуратно защищать свои слабости. Вместо этого Нодирбек сыграл активно, видимо понадеявшись на возможные тактические удары, и Непомнящий реализовал преимущество.

Однако на этом сложнейшая часть турнира осталась для Нодирбека позади. В оставшихся пяти турах ему предстояло защититься чёрными против Видита и реализовать разницу в классе с Вармердамом, Ван Форестом, Цзюй Вэньцзюнь и Донченко. Со второй задачей узбекистанский шахматист справился уверенно, победив во всех четырёх встречах Решающей для его турнирной судьбы стала партия предпоследнего тура с Видитом, перед которой Нодирбек шёл на чистом первом месте.

Аналогичная ситуация была перед последним туром прошлогоднего Tata Steel Chess. Тогда Абдусатторов не выдержал груза лидерства, играл неуверенно и проиграл. Возможно, учтя это, Видит разыграл дебют с элементом психологической провокации. Белые позволили чёрному слону выйти на активную диагональ, с которой он не позволял сделать рокировку. Если бы король Видита остался в центре, Нодирбек получал шансы развить матовую атаку. Однако следующим ходом индийский шахматист напал на слона. Отведя фигуру на более привычное для него поле, Абдусатторов при аккуратной защите достиг бы ничьей.

Фото: Jurriaan Hoefsmit.



Однако, как и в прошлом году, нервы и желание победить подвели его. Попытавшись оставить слона на этой линии, Нодирбек потерял пешку и оказался в позиции без контригры. Партия продолжалась ещё долго (всего было сделано 77 ходов), но решающего перевеса Видит ни разу не упустил.

Необходимо отметить, что партия последнего тура против аутсайдера турнира Донченко также выдавалась непростым испытанием. В середине игры соперник владел материальным перевесом, но не справился с реализацией, и Нодирбек сумел добиться волевой победы.

В итоге после 13 туров четыре шахматиста разделили первое место, набрав по 8,5 очков: Гири, Вэй И, Гукеш и Абдусатторов. Для определения победителя был разыгран тай-брейк из блиц-партий на выбывание. Аниш Гири играл против Гукеша, а Нодирбек — с Вэй И.

Первую партию тай-брейка Нодирбек проводил уверенно и сильно, смог превратить пешку в ферзя, но следующим ходом не проявил необходимой точности, позволив сопернику организовать бесконечное нападение на короля. В ответной партии Вэй играл на атаку, и хотя позиция долгое время оставалась примерно равной, в конце концов Нодирбек дрогнул под угрозами чёрных фигур.

Во втором тай-брейке Гукеш одолел Гири. Финал стал противостоянием индийского и китайского шахматиста. Первая партия завершилась вничью, а во Вэй И второй сумел переманеврировать соперника. Эта победа стала на данный момент высшим достижением в карьере 24-летнего гроссмейстера.

Фото: Lennart Ootes.



Нодирбек показал хорошую подготовку к турниру, практически не получая плохих позиций по дебюту. Он одержал две победы «по заказу», когда выиграть было необходимо ради борьбы за первое место — против Гири и Донченко, что говорит о развитых волевых качествах. Также узбекистанский шахматист продемонстрировал отличное умение играть с уступающими в классе соперниками — даже среди элитных шахматистов немногие способны обыгрывать их всухую.

Но, как и в прошлом году, слабым местом оказалась психологическая устойчивость и излишнее желание побеждать, из-за которых не удалось добиться ничьей против Видита.

Тем не менее, Нодирбек безусловно может занести турнир себе в актив. Он прибавил 17 пунктов рейтинга, и в рейтинг-листе, который выйдет первого февраля, войдёт в топ-15 шахматистов мира. Также высокий результат принёс ему очки FIDE Circuit — общего зачёта соревнований, победитель которого станет участником турнира претендентов.





Напомним, Абдусатторов является вторым узбекистанцем, который принимал участие в этом турнире. До этого его участником в 2009 году был чемпион мира Рустам Касымджанов. По словам Абдусатторова, в этом турнире ему помогает Касымджанов.