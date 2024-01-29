Темпы роста рождаемости в Узбекистане в 2023 году вернулись к значениям до пандемии, следует из отчёта Агентства статистики о демографической ситуации в Узбекистане.

Если в 2020 году рождаемость в стране выросла на 3,3%, то в 2021 году — на 7,5% (в 2,3 раза больше). Однако уже по итогам 2022 года рост снизился до 3% и наконец в 2023 году приблизился к значениям 2020 года — 3,2%.





Число живорождений в январе-декабре 2023 года составило 962 тысячи человек (годом ранее — 932,2 тысячи). Среди родившихся — 498,3 тысячи мальчиков и 463,7 тысячи девочек. Число родившихся в городах достигло 480,2 тысячи, в сельской местности — 481,8 тысячи.

В 97,8% случаев родов на свет появился один ребёнок, в 2,1% — двое детей и лишь в 0,1% — трое и более. Этот показатель идентичен прошлому году.

Возраст 12,8% отцов младенцев — до 25 лет, 80,3% стали отцами в возрасте 25−39 лет и 6,9% пребывали в возрасте 40 лет и старше. В сравнении с 2022 годом можно отметить, что юных отцов стало несколько больше (было 10,7%), тогда как число отцов средних лет (83,4%) и более возрастных (5,9%) снизилось.

Возраст 38,1% матерей новорождённых был до 25 лет, у 60,8% возраст составил 25−39 лет, 1,1% матерей находились в возрасте 40 лет и старше. Таким образом, среди матерей наблюдается обратная тенденция — в юном возрасте родили несколько меньше девушек, чем в 2022-м (38,9%), а в более зрелом возрасте — больше (60,1%). На 0,1% увеличилось количество женщин, рожающих после 40 лет (1%).

Темпы роста рождаемости наиболее высокие в Хорезмской области — 107,6%. В Сурхандарьинской области они составили 107,5%, Ферганской области — 105,1%, Кашкадарьинской области — 103,7% и Андижанской области — 103,4%.

Наиболее высокие коэффициенты рождаемости зафиксированы в Сурхандарьинской области — 30,9%, Кашкадарьинской области — 28,9%, Наманганской области -27,9%, Джизакской области — 27,4% и Самаркандской области — 27,4%.