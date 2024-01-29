Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 29 января высказался о проблемах в сфере экологии в Узбекистане, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства отметил, что с 2020 года в регионах было запущено 22 тысячи новых промышленных предприятий, за этот период построено почти 250 тысяч новых домов.

Сегодня от промышленных предприятий и автомобилей в атмосферу выбрасывается более 2 миллионов тонн загрязняющих веществ.

В Ташкенте, Алмалыке, Нурафшане, Ахангаране, Ангрене, Бекабаде и Кувасае объём загрязняющих веществ в воздухе значительно выше, чем в других регионах. На некоторых предприятиях в этих регионах установлено пылегазоочистное оборудование, находящееся в эксплуатации более 10 лет.

Президент отметил, что промышленным предприятиям предоставлены многие послабления и льготы, чтобы «встать на ноги», но некоторые предприятия не думают ни об уплате налогов, ни об охране окружающей среды. «Газета.uz» ранее подчёркивала необходимость широкого обсуждения влияния деятельности цементных заводов на экологию и здоровье людей. С этого года им снизили ставки налога на известняк почти в 4 раза.

В большинстве случаев строительные проекты реализуются без экологической экспертизы. В связи с этим с 1 апреля решено ввести рейтинг каждого региона по уровню загрязнения воздуха, воды и окружающей среды.

Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с хокимами и руководителями отраслей поручено разработать мастер-планы для каждого района и города по улучшению экологической ситуации на местах. К концу года будет объявляться рейтинг и экологические паспорта регионов и отраслей. По результатам хокимы должны будут выступать с обращением к населению.

Шавкат Мирзиёев поставил задачу начать установку автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха в Ташкенте и Нукусе, областных центрах и 20 промышленных районах.

До конца года 112 крупных промышленных предприятий и все производители цемента должны установить современное пылегазоочистное оборудование, а также обновить фильтры на предприятиях с высоким уровнем выбросов пыли.

Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов. Фото: пресс-служба президента.



Крупные предприятия стройматериалов, энергетики и металлургии должны будут создать «зелёные пояса» площадью 5 гектаров и высадить в общей сложности 10 миллионов деревьев.

Кроме того, строительные компании, «чувствуя социальную ответственность», также должны организовать в Ташкенте «зелёные пояса».

Минэкологии поручено совместно с хокимами регионов внедрить систему «посадки 100 саженцев за каждое незаконно срубленное дерево». На территории бывших мусорных полигонов, расположенных на 23 га площади в Ахангаране и 37 га в Янгиюле Ташкентской области, начнётся создание «зелёных садов».

Более того, будет реализована отдельная программа по работе с предприятиями, которые сбрасывают вредные отходы в воду и работают с большим объёмом выбросов.

В течение следующих пяти лет планируется создать не менее 3000 га «зелёного пояса» и 200 га «зелёных парков», которые должны покрыть зеленью Ташкент и прилегающие районы Ташкентской области.

На улицах Ташкента также будут установлены табло и мониторы, постоянно оповещающие население о показателе качества воздуха.

Ранее в Минэкологии сообщили «Газете.uz», что вокруг Ташкента вместо «зелёного» кольца фактически образовалось «серое» кольцо из теплиц, которые работают на угле и загрязняют воздух. Всего вокруг столицы работают 631 теплица на площади 1314 га. Согласно анализу министерства, количество теплиц за последние пять лет увеличилось в 2,5 раза (в Ташкентской области — в 2 раза), и 60% теплиц используют уголь как главный источник системы отопления.

В Минэкологии также рассказали о проекте безотлагательных мер по улучшению качества воздуха в Ташкенте. В их числе — массовая установка датчиков, запрет Аи-80, угля и мазута на ТЭЦ, установка пылегазоочистных устройств в теплицах и на предприятиях, мораторий на строительство и многое другое.