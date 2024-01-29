Общественный транспорт в Узбекистане до сих пор не стал системой, оказывающей качественные услуги населению. Об этом на совещании в понедельник заявил президент Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Охват общественным транспортом всего в 25% — это оценка, данная системе», — сказал глава государства.

Он подверг критике тот факт, что регионы страны до сих пор не получили запланированные к поставке автобусы. В Андижане, Самарканде, Намангане, Карши и Ургенче не доведены до конца работы по переходу на брутто-контракты.

Илхом Махкамов.

Шавкат Мирзиёев поручил министру транспорта Илхому Махкамову и хокимам областей завершить эти работы. До 1 марта в 5 областных центрах, а до 1 июня в 8 городах должна заработать новая система.

Президент поставил задачу закупить в текущем году для областей 1200 автобусов и электробусов.

Он также отметил, что во время пандемии коронавируса перевозки по железной дороге сократились в 2 раза. В результате люди даже зимой вынуждены путешествовать за рубеж на машинах и автобусах. Нередки несчастные случаи.

Предприятия системы Минтранса имеют 167 автобусов для международных направлений, но они не способны конкурировать с частным сектором и компаниями соседних стран, отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил руководству комплекса правительства, отвечающего за сферы жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии (возглавляет Ачилбай Раматов) провести переговоры с зарубежными партнёрами и вернуть показатели железнодорожных перевозок на допандемийный уровень.

Он также подчеркнул, что к международным автобусным перевозкам должны привлекаться частные компании и что в этой сфере нужна конкуренция.

Ранее мы сообщали, что президент на этом же совещании объявил выговоры и дал последние предупреждения министру транспорта Илхому Махкамову, его первому заместителю Маманбию Омарову, начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову и главе «Тошшахартрансхизмат» Анвару Джураеву.