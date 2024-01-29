Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал меморандумы о взаимопонимании по софинансированию транспортных проектов с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, а также Банком развития Казахстана на общую сумму 1,47 млрд евро, сообщила пресс-служба Делегации Европейского союза в Узбекистане.

Подписание состоялось на Форуме инвесторов Global Gateway по транспортному сообщению Европейского союза и Центральной Азии, который проходит 29−30 января в Брюсселе.

Ожидается, что финансирование позволит мобилизовать дополнительный капитал, что приведёт к общей поддержке проектов устойчивого транспорта в Центральной Азии на сумму 3 млрд евро. ЕИБ также поделится своим глобальным долгосрочным опытом в этом секторе со своими партнёрами в Центральной Азии — за последнее десятилетие банк профинансировал транспортные проекты на сумму 136,5 млрд евро по всему миру.

«Транспорт является основой современной экономики, облегчая мобильность людей и позволяя обмениваться товарами, капиталом и услугами между странами региона. Кроме того, инвестиции в устойчивый транспорт имеют ключевое значение для решения проблемы воздействия климата и повышения устойчивости транспортных сетей», — сказала вице-президент ЕИБ Тереза Червинска.

«Это соглашение знаменует собой новую эру прогресса для Узбекистана и наших соседей. Подписывая меморандум о взаимопонимании, мы прокладываем путь к преобразующему прогрессу в транспортном секторе. Это сотрудничество является нашим общим обязательством по улучшению устойчивых транспортных связей между Европой и Центральной Азией. Благодаря этому партнёрству мы инвестируем не только в нашу инфраструктуру, но также в процветание и благополучие нашего народа», — сказал вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Отметим, что софинансирование ЕИБ предоставляется в рамках общего обязательства европейских и международных финансовых институтов направить 10 млрд евро на развитие связей между регионами Европы и Центральной Азии и устойчивые транспортные проекты. Как мы сообщали ранее, инвестиции послужат, в частности, для развития Транскаспийского транспортного коридора, чтобы грузы по нему могли проходить в течение 15 дней.