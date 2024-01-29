Более десяти стран, включая США и Великобританию, решили приостановить финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) после того, как его сотрудников обвинили в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини подтвердил, что Израиль передал агентству информацию о предполагаемой причастности целого ряда его работников к нападению. Он сообщил, что организация немедленно расторгла контракты с этими сотрудниками и начала расследование.

«Каждый сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечён к ответственности путём уголовного преследования», — пообещал Лаззарини. Он также призвал страны пересмотреть свои решения, прежде чем агентство будет вынуждено приостановить свою гуманитарную помощь.

Позднее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уточнил, что речь идёт о 12 сотрудниках БАПОР. По его словам, один из них погиб, девять уволены, личности ещё двоих устанавливаются.

«Организация Объединённых Наций принимает срочные меры после чрезвычайно серьёзных обвинений в адрес нескольких сотрудников БАПОР. Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) немедленно начало расследование», — сообщил он.

Глава ООН отметил, что был шокирован этими обвинениями и понимает обеспокоенность стран, которые на время прекратили финансирование агентства, но призвал их, «по крайней мере, гарантировать непрерывность деятельности БАПОР», от чьей помощи зависят два миллиона гражданских лиц в Газе.

«Десятки тысяч мужчин и женщин, работающих в БАПОРе в горячей точке, не должны подвергаться коллективному наказанию. Острые потребности отчаявшегося населения, которому они служат, должны быть удовлетворены», — заявил он.

Помимо США и Британии о решении приостановить финансовую помощь БАПОР объявили Финляндия, Нидерланды, Германия, Италия, Австралия, Канада, Швейцария, Австрия и Япония.

«До завершения расследования Германия в координации с другими странами-донорами временно не будет утверждать какие-либо новые средства для БАПОР в Газе», — говорится в совместном заявлении немецкого МИДа и Министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития.