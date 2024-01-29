Более десяти стран, включая США и Великобританию, решили приостановить финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) после того, как его сотрудников обвинили в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини подтвердил, что Израиль передал агентству информацию о предполагаемой причастности целого ряда его работников к нападению. Он сообщил, что организация немедленно расторгла контракты с этими сотрудниками и начала расследование.

«Каждый сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечён к ответственности путём уголовного преследования», — пообещал Лаззарини. Он также призвал страны пересмотреть свои решения, прежде чем агентство будет вынуждено приостановить свою гуманитарную помощь.

Реклама на Газета.uz

Позднее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уточнил, что речь идёт о 12 сотрудниках БАПОР. По его словам, один из них погиб, девять уволены, личности ещё двоих устанавливаются.

«Организация Объединённых Наций принимает срочные меры после чрезвычайно серьёзных обвинений в адрес нескольких сотрудников БАПОР. Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) немедленно начало расследование», — сообщил он.

Глава ООН отметил, что был шокирован этими обвинениями и понимает обеспокоенность стран, которые на время прекратили финансирование агентства, но призвал их, «по крайней мере, гарантировать непрерывность деятельности БАПОР», от чьей помощи зависят два миллиона гражданских лиц в Газе.

«Десятки тысяч мужчин и женщин, работающих в БАПОРе в горячей точке, не должны подвергаться коллективному наказанию. Острые потребности отчаявшегося населения, которому они служат, должны быть удовлетворены», — заявил он.

Помимо США и Британии о решении приостановить финансовую помощь БАПОР объявили Финляндия, Нидерланды, Германия, Италия, Австралия, Канада, Швейцария, Австрия и Япония.

«До завершения расследования Германия в координации с другими странами-донорами временно не будет утверждать какие-либо новые средства для БАПОР в Газе», — говорится в совместном заявлении немецкого МИДа и Министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было создано в 1949 году. В его задачи входит обеспечение образования, гуманитарной и медицинской помощи палестинцам в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Ливане, Сирии и Иордании. США, Германия и ЕС входят в число крупнейших доноров БАПОР.