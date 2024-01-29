Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 29 января заявил, что не во всех городах Узбекистана создана одинаковая инфраструктура, качественное образование и медицинское обслуживание, а также высокодоходные рабочие места.

Глава государства раскритиковал чиновников за то, что они «пустили на самотёк» разработку генеральных планов населённых пунктов. Даже в регионах, где есть генеральный план, строительные работы организуются хаотично, надзорный орган в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства не работает, подчеркнул президент.

В 2023 году было выявлено около 4000 случаев незаконного строительства. За последние два года на территориях, прилегающих к многоэтажным домам, возведено более 7000 самовольных построек, ещё в 5000 случаев были перекрыты места общего пользования.

В регионах, особенно в Ташкенте, участились случаи установки «блокираторов» для создания нелегальных индивидуальных парковочных мест вокруг многоэтажек.

Президент указал на отсутствие системы, которая в целом контролировала бы соблюдение единого облика улиц. Например, здания разных стилей строятся рядом, из-за чего портится архитектурный облик городов.

Шавкат Мирзиёев поручил ввести «совершенно новую систему упорядочения самовольно и незаконно построенных объектов». Для этого будет сформирована республиканская комиссия под руководством Министерства строительства, Агентства по кадастру и «Узбеккосмоса».

Комиссия будет регулярно снимать и анализировать аэро- и космические фотографии местности, выявлять несоответствия с предыдущими фотографиями и формировать список незаконных построек.

Минстрою совместно с хокимами областей поручено разработать генеральные планы 170 городов и посёлков в 2024 году и не менее 300 — в 2025 году. Президент подчеркнул важность обсуждения каждого разработанного плана с населением и установления общественного контроля за его реализацией.

Для этого поручено запустить платформу «Менинг худудим» («Моя территория»), изучить общественное мнение и внедрить механизм голосования при разработке градостроительных документов.

Напомним, указом президент от 27 ноября 2020 года планировалось достижение к 2025 году охвата генеральными планами всех городов и 25% городских посёлков Узбекистана.